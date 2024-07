Prueba de hepatitis C en México: dónde se aplica gratis y señales de alerta de la enfermedad

La OMS estima que en América hay 10 millones de personas con hepatitis B o C.

La hepatitis C es una infección vírica que afecta al hígado y puede manifestarse de forma aguda (a corto plazo) y crónica (a largo plazo), y también puede ser mortal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad se transmite principalmente por uso de drogas intravenosas o inhaladas, compartir jeringas, navajas u otros objetos punzocortantes; tatuajes o perforaciones en lugares no regulados; procedimientos médicos o dentales en clínicas sin adecuada esterilización, y por contacto sexual sin protección.

Y con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población para hacerse una prueba contra la enfermedad con el objetivo de detectarla a tiempo y alcanzar curación.

¿Dónde se realiza la prueba de hepatitis C?

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” instaló cinco módulos para realizarse la prueba rápida (gratuita) de hepatitis C, la cual brinda un resultado en máximo 10 minutos y tiene una precisión de 99 por ciento.

Los cinco módulos instalados en el Hospital General de México están abiertos a todo público y brindan atención de lunes a viernes de 07:00 hrs a 14:00 horas.

La Secretaría de Salud informa que la detección temprana permite identificar, tratar y curar la infección antes de que cause complicaciones graves como cirrosis o cáncer hepático.

La hepatitis C a menudo genera síntomas hasta 20 o 30 años después de la infección, cuando puede haberse desarrollado cirrosis o cáncer hepático.

Síntomas de la hepatitis C

Toda infección por hepatitis C de larga duración comienza con lo que se denomina fase aguda, de acuerdo con la Clínica Mayo. La hepatitis C aguda no suele diagnosticarse porque rara vez causa síntomas. Cuando hay síntomas en esta fase, pueden incluir ictericia, fatiga, náuseas, fiebre y dolores musculares.

La infección prolongada por el virus de la hepatitis C se conoce como hepatitis C crónica. La hepatitis C crónica no suele presentar síntomas durante muchos años. Los síntomas solo aparecen cuando el virus daña el hígado lo suficiente como para causarlos.

Estos son algunos de los síntomas:

Sangrado con facilidad

Tendencia a la formación de moretones

Cansancio

Negarse a comer

Coloración amarillenta de la piel, llamada ictericia. Esto podría aparecer más en la gente blanca. También, amarilleamiento en la parte blanca de los ojos en personas blancas, negras y morenas

Orina de color oscuro

Picazón en la piel

Acumulación de líquido en la zona del estómago, denominada ascitis

Hinchazón en las piernas

Pérdida de peso

Confusión, somnolencia y dificultad para hablar, lo que se denomina encefalopatía hepática

Vasos sanguíneos en forma de araña en la piel, llamados angiomas en araña

La infección aguda por hepatitis C no siempre se vuelve crónica. Algunas personas eliminan la infección de su organismo después de la fase aguda. Esto se conoce como eliminación vírica espontánea. La terapia antivírica también ayuda a eliminar la hepatitis C aguda.

Los nuevos medicamentos antivirales son el tratamiento de elección para la mayoría de las personas con hepatitis C crónica.