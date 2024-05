¿Puedes ser amigo de un ex? Psicóloga alerta cuando evitarlo

Hay situaciones que pueden evitar que una persona sea amigo de un ex.

Tuvieron una relación amorosa muy larga. Se encariñaron y vivieron momentos felices, también momentos malos; al final no compaginaron y se terminó, entonces ¿puedes ser amigo de un ex? No es una pregunta que se pueda contestar fácilmente porque depende de varios factores, dijo Noemí Díaz Marroquín, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

¿De qué depende que puedan ser amigos?

Existen tres elementos fundamentales en una relación:

Pasión , es decir, el deseo de estar con la pareja

, es decir, el deseo de estar con la pareja Qué tanto tienen en común (valores, gustos y creencias)

(valores, gustos y creencias) El compromiso

“Dependiendo de cómo hayan sido estos puntos, se podrá o no ser amigos”. Noemí Díaz Marroquín, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Cuando los dos están en el mismo “canal” de que el noviazgo ya se terminó y no se sienten comprometidos, pueden ser amigos, platicar sanamente e incluso hasta divertirse.

Otro punto importante es si el vínculo terminó bien por parte de los dos y sin fricciones mayores, entonces se puede continuar con la amistad, dijo Díaz.

¿Cuándo no se puede ser amigo de un ex?

Hay varios escenarios en los cuales la amistad no funciona, explicó la experta de la UNAM. Por ejemplo, cuando hubo violencia en el noviazgo.

“Una nalgada o un jalón puede tomarse como juego, pero en realidad es una bandera roja de que la relación no va bien”. Noemí Díaz Marroquín, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

También cuando se trata de controlar a la persona en las redes sociales, es violencia: a quién le da “like”, quiénes son sus amistades, quién comentó en sus fotos, etc.

Cuando terminan es común que la persona violenta acose a su ex para tener una relación amistosa. Así, la parte débil acepta el acercamiento para calmar la situación, pero en realidad se encuentra en una posición forzada.

Además, no se siente libre de vestirse cómo desea, ir a donde quiera, enseñar fotos de lugares y personas con quien está, tiene la sensación de que debe decirle y demostrar en dónde está en tiempo real y soportar hasta el chantaje.

“La violencia en una pareja se reconoce cuando la afectación tiene un malestar emocional”, destacó la experta.

Tampoco se recomienda tener una amistad cuando una de las partes sigue sintiendo compromiso, y la otra quiere terminar la relación amorosa.

En estos casos, la autoestima de quien sigue enganchado en la relación está en una situación muy vulnerable y saldrá lastimado.

“Resultan afectados sentimientos porque son invalidados e ignorados”, agregó la especialista.

Y concluye que al estar cerca de su ex, la persona reafirma que no es valioso ante él o ella misma y se construye así frente a los ojos de los demás. “En este caso se recomienda buscar más redes de amistad y realizar otras actividades para desprenderse poco a poco de ese amor. Muchas veces se trata de una necesidad de apego al miedo o al abandono y por eso se recomienda tomar terapia”.