Pulmón  blanco, ¿qué es esta señal relacionada con la neumonía?

El pulmón blanco es un signo de la neumonía. | Foto: Shutterstock.

La neumonía de pulmón blanco, el síndrome de pulmón blanco o simplemente pulmón blanco son algunos de los recientes términos que se han usado para denominar uno de los signos que suelen presentar los pacientes con neumonía.

Sin embargo, el término pulmón blanco también ha sido relacionado con el brote de neumonía en China y algunos casos de enfermedades respiratorias reportados en Ohio, Massachusetts y varios países de Europa.

Pero, ¿qué es el pulmón blanco?

Como tal, el pulmón blanco es el nombre que se utiliza para referirse a uno de los signos de la neumonía, el cual se caracteriza por la presencia de manchas blanquecinas en los pulmones, las cuales pueden verse en las radiografías de tórax.

Dichas manchas blancas pueden deberse a la presencia de una inflamación pulmonar a causa de un virus, bacteria y hongo o bien, a la exposición a la contaminación o a productos químicos, aseguran expertos del sitio especializado en salud WebMD, quien aclara que el pulmón blanco no es una afección médica oficial.

¿Qué relación tienen el pulmón blanco con los casos recientes de neumonía en el mundo?

Ninguna, excepto que es uno de los posibles signos que cualquier paciente con neumonía puede presentar. Vandana Madhavan del Mass General for Children en Boston y William Schaffner, de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, dijeron a WebMD que “en este momento no estamos viendo cifras de ningún virus o infección bacteriana en particular en niveles tan preocupantes” y que las infecciones respiratorias que se han presentado son comunes de acuerdo a la temporada que se vive en el hemisferio norte”.

Además destacaron que los casos de neumonía reportados en China, responden a un aumento temprano y estacional de las infecciones respiratorias, incluida la neumonía, causadas por una variedad de virus respiratorios invernales y no a un tipo de virus nuevo.

¿Qué es la neumonía?

La neumonía es una infección que afecta a los pulmones provocando que los sacos de aire, o alvéolos se llenen de líquido o pus.

Puede ser provocada por bacterias, virus u hongos y sus síntomas pueden ir de leves a graves. La gravedad de la neumonía depende de la edad, la salud general y la causa de la infección.

Entre los síntomas más comunes se incluyen, según los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés):