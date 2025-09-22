¿Qué es el autismo? La condición que Trump relaciona con el uso de Tylenol en el embarazo

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es el autismo? Foto: Shutterstock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al advertir que el uso de paracetamol (Tylenol) durante el embarazo podría estar relacionado con casos de autismo en niñas y niños.

“Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”.

Aunque la ciencia aún no ha establecido una relación causal clara, el tema reavivó la conversación pública sobre qué es exactamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

¿Qué es el autismo?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que aparece en la infancia y acompaña a la persona durante toda la vida. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se trata de una enfermedad que pueda curarse, sino de una manera distinta de percibir y procesar el mundo.

El autismo recibe el nombre de “espectro” porque sus manifestaciones son muy diversas: mientras algunas personas requieren apoyos significativos en la vida diaria, otras alcanzan altos niveles de independencia y pueden destacar en áreas específicas.

En el ámbito mundial, se estima que aproximadamente 1 de cada 100 personas podría estar afectada por el TEA, con variaciones en las tasas de prevalencia según la región geográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa es de 1 por cada 36 infantes, mientras que en México, un estudio en León, Guanajuato, sugiere una prevalencia del 0.87 %, o sea 1 por cada 115.

Principales características del TEA

De acuerdo con especialistas de la UNAM, el autismo se caracteriza por:

Dificultades en la interacción social y la comunicación, como problemas para mantener conversaciones, comprender expresiones no verbales o establecer contacto visual.

Comportamientos repetitivos e intereses restringidos, que incluyen rutinas rígidas, movimientos estereotipados o intereses muy intensos en ciertos temas.

Sensibilidad sensorial, que se traduce en reacciones intensas a sonidos, luces, texturas o sabores.

Variabilidad en la expresión del trastorno, ya que cada persona con TEA presenta un perfil distinto de habilidades y desafíos.

Causas y factores de riesgo

La UNAM señala que el origen del TEA es multifactorial, con un peso importante de la genética, aunque también influyen factores ambientales durante el desarrollo prenatal y perinatal.

Además, se ha identificado que el autismo es más frecuente en hombres que en mujeres. Los primeros signos suelen aparecer en los primeros años de vida, aunque en algunos casos el diagnóstico se retrasa.

Tratamiento y apoyos

El autismo no tiene cura, pero la intervención temprana, la educación especializada y terapias de apoyo son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. La inclusión escolar, social y laboral es clave para garantizar sus derechos y potenciar sus habilidades.

¿Qué dicen los expertos sobre la relación del autismo y el Tylenol (paracetamol)?

Algunos estudios han demostrado una relación entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, pero estos hallazgos son inconsistentes y no concluyentes, advirtieron expertos como la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

“No hay ningún aval científico” que certifique que existe una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, retomó Europa Press.

“No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros”, dijo la experta.

En su opinión, el presidente estadounidense “ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia”, y, en lo que respecta a este anuncio, señaló que “es grave y es irresponsable”.

Estudios encontrados sobre el autismo y su relación con el medicamento

La opinión generalizada entre los investigadores es que no existe una única causa del autismo. Incluso, los mismos estudios que han encontrado una relación entre este trastorno y el medicamento han aclarado que se requiere de más investigación y pruebas concluyentes.

Uno de estos estudios recientes pertenece a la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, que en agosto reveló que “la exposición prenatal al acetaminofeno puede aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en niños”.

Sin embargo, una investigación publicada en 2024 no encontró relación entre la exposición al Tylenol y el autismo.

“No hay evidencia sólida ni estudios convincentes que sugieran que existe una relación causal”, afirmó Monique Botha, profesora de psicología social y del desarrollo en la Universidad de Durham.

El Dr. Botha agregó que el alivio del dolor para las mujeres embarazadas es “lamentablemente deficiente”, siendo el Tylenol una de las únicas opciones seguras para la población.



