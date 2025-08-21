¿Qué es el cáncer de estómago, enfermedad que padecía Xava Drago, vocalista de CODA?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es el cáncer de estómago? Foto: Shutterstock

El mundo del rock mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Xava Drago, vocalista de la banda CODA, quien falleció a los 56 años, 12 días después de despedirse de sus seguidores. El músico padecía de cáncer de estómago.

La noticia fue confirmada este jueves por la agrupación a través de redes sociales, donde expresaron su dolor y agradecimiento hacia el cantante, a quien describieron como un guerrero que siempre entregó pasión y entrega en los escenarios.

Durante meses, el músico compartió con sus seguidores el proceso de su enfermedad, generando una profunda conexión con sus fans. En semanas recientes había revelado que sus médicos lo habían desahuciado, aunque siempre mantuvo un mensaje de gratitud y fortaleza.

La partida de Drago no sólo deja un vacío en la música, sino que también pone en la conversación pública un tema de salud que afecta a miles de personas en el mundo, el cáncer gástrico.

¿Qué es el cáncer de estómago?

De acuerdo con la American Cancer Society y la Clinica Mayo, el cáncer de estómago, también llamado cáncer gástrico, es un tumor maligno que se origina cuando las células que recubren el estómago comienzan a crecer de manera anormal y descontrolada.

El tipo más común es el adenocarcinoma, que representa alrededor del 90% de los casos; en etapas tempranas, puede pasar desapercibido porque sus síntomas suelen confundirse con problemas digestivos comunes, lo que retrasa el diagnóstico.

Factores de riesgo del cáncer de estómago

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen distintos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer:

Infección por Helicobacter pylori, una bacteria que provoca inflamación crónica en el estómago

Alimentación poco saludable, con alto consumo de sal, embutidos, carnes procesadas o alimentos ahumados

Tabaquismo y consumo excesivo de alcohol

Obesidad y malos hábitos de vida

Antecedentes familiares o síndromes hereditarios

La mayoría de los casos se diagnostican después de los 65 años, aunque en años recientes se ha observado un incremento en personas más jóvenes.

Síntomas más comunes

Uno de los principales retos es que este cáncer no siempre presenta síntomas claros en las primeras etapas. Sin embargo, los especialistas recomiendan acudir al médico si se presentan señales como:

Dolor o malestar abdominal persistente

Pérdida de apetito o sensación de llenura después de comer poco

Acidez o indigestión frecuente

Náuseas o vómitos recurrentes

Pérdida de peso involuntaria

Fatiga y debilidad general

Estos síntomas no siempre significan cáncer, pero sí justifican una evaluación médica para descartar problemas graves.

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de estómago

El diagnóstico se realiza principalmente mediante endoscopia y biopsia, que permiten examinar el interior del estómago y obtener muestras de tejido; según el estadio en el que se detecte, el tratamiento puede incluir:

Cirugía: extirpación parcial o total del estómago

Quimioterapia y radioterapia: utilizadas antes o después de la cirugía, o como tratamiento principal en casos avanzados

Terapias dirigidas e inmunoterapia: que atacan alteraciones específicas de las células tumorales

Cuidados paliativos: para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida en etapas terminales

La detección temprana es clave: cuando se identifica en fases iniciales, las probabilidades de supervivencia aumentan significativamente

¿Cómo prevenir el cáncer de estómago?

Si bien no existe una forma 100 % segura de prevenir el cáncer de estómago, los especialistas recomiendan:

Tratar la infección por Helicobacter pylori cuando está presente

cuando está presente Mantener una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y baja en sal y ultraprocesados

Evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol

Realizar chequeos médicos regulares, sobre todo en personas con antecedentes familiares

El legado de Xava Drago

Más allá de la enfermedad, Xava Drago será recordado por su voz, carisma y su entrega en cada escenario. Como líder de CODA, marcó a toda una generación con éxitos como “Aún” y “Eternamente”, dejando una huella imborrable en la música mexicana.

Su partida recuerda la importancia de prestar atención a la salud gastrointestinal, de acudir a revisiones médicas a tiempo y de crear conciencia sobre una enfermedad que cada año cobra miles de vidas en el mundo.