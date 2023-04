¿Qué es el delirium en el adulto mayor? IMSS ya tiene un código para prevenirlo y detectarlo

La señora Celia Moreno, de 79 años de edad, no reconoció a su familia por 20 días, presentó delirium.

“Yo recuerdo estar bien y de momento ya no supe de mí, ya no, hasta que volví en sí”.

Su hija Delia cuenta que fue un momento de preocupación.

“La tuvieron que hasta amarrar porque estaba muy inquieta, se quería bajar, se quería arrancar todo lo que tenía. No nos conocía, no paraba de hablar, toda la noche no dormía”.

Delia Rivera Moreno Garduño

Hija de Celia