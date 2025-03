GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El “toliamor” es una forma de relacionarse que ha cobrado relevancia en las conversaciones en redes sociales. Al igual que las parejas LAT, el poliamor o la monogamia, el “toliamor” posee sus propias características y condiciones que son aceptadas por quienes comparten esta forma de relación.

Pero, ¿qué es el “toliamor”?

El término “toliamor” hace referencia a aquellas parejas monógamas donde las infidelidades son conocidas dentro de la pareja, aunque no se hable abiertamente de ello, asegura el diario El Clarín.

De acuerdo con la publicación la palabra “toliamor” se compone de las palabras “tolerar” y “poliamor”, y fue acuñada por el periodista y columnista sexual estadounidense Dan Savage, quien habló sobre el tema en su podcast “Savage Lovecast”.

Según dijo Savage al diario argentino el “toliamor” se da “cuando alguien sabe que su pareja lo está engañando y decide hacer ‘la vista gorda’, es decir, decide tolerar el engaño en lugar de hacer lo que la mayoría de la gente haría en esa situación: romper con su pareja o confrontarla y acudir a terapia”.

“Hay un gran y creciente debate sobre la no monogamia ética o no monogamia consensuada y las muchas formas que puede adoptar”, dijo Savage al explicar cómo nació la palabra “toliamor”.

Incluso, aseguró que “el ‘toliamor’ puede ser una de las formas más comunes de no monogamia, sino la forma más común”.

“Toliamor”, ¿por qué se elige esta forma de relacionarse?

Según el periodista, el “toliamor” puede darse por distintas causas. Una de ellas es no querer tener relaciones sexuales con una pareja con la que se ha pasado mucho tiempo juntos.

“Para las personas que ya no quieren tener relaciones sexuales con sus parejas de larga data, saber que su pareja está teniendo relaciones sexuales en otro lugar y, por lo tanto, ya no las presionará para que tengan relaciones sexuales, es un alivio”, dijo Savage.

Otra causa puede ser por el apego que se tiene a la pareja y el miedo a quedarse solos. En estos casos las personas “están devastadas, pero han hecho las paces con ello: prefieren quedarse y soportar los engaños antes que el divorcio, lo que puede resultar en dificultades económicas, niños traumatizados y mucho estrés”.

No obstante, las formas y/o reglas de estas relaciones no siempre son claras, ya que, la mayoría de las relaciones no monógamas no son éticas. Alguien está haciendo trampa”, dijo.

Un ejemplo de esto, es la mentira que se da en numerosas parejas cuando saben que son engañadas y no quieren que el infiel sepa que lo saben, y aún así deciden quedarse en la relación.