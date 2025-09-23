¿Qué es el Tylenol? Trump relaciona consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este lunes a las mujeres embarazadas evitar el uso de Tylenol, un analgésico de venta libre ampliamente consumido, por una supuesta relación con el autismo. Pero, qué es este medicamento ampliamente consumido en Estados Unidos y en el mundo.

Tylenol es una marca popular de analgésicos que se vende en Estados Unidos. Su ingrediente activo es el acetaminofeno, también conocido como paracetamol en otras regiones como México.

¿Qué es el Tylenol?

El acetaminofeno pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos y antipiréticos (reductores de la fiebre). Su acción consiste en cambiar la manera en que el cuerpo responde al dolor, según MedlinePlus es un servicio informativo en línea de salud.

Se trata de un medicamento de venta libre que millones de personas usan contra el dolor de cabeza, malestares musculares o fiebre. Es considerado seguro en dosis terapéuticas, aunque en cantidades elevadas puede ocasionar daño hepático grave.

Posicionamiento de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) modificará la etiqueta del medicamento para advertir a los consumidores:

“La evidencia en los últimos años ha sugerido una correlación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el diagnóstico posterior de afecciones como el autismo y el TDAH. Múltiples estudios de cohortes a gran escala, incluyendo el Enfermero de Salud II y el Boston Birth Cohort, encuentran esta asociación.” FDA

El mensaje de Trump relacionado con el paracetamol y el autismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó este lunes que existe un vínculo entre el uso del Tylenol (paracetamol) con el desarrollo de autismo durante el embarazo.

En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense también aconsejó a las embarazadas evitar tomar paracetamol como medida contra el autismo. Sin embargo, investigadores y médicos han cuestionado la recomendación ante la falta de pruebas solidas.

“Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”.Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agregó que es recomendable que las mujeres embarazadas limiten su uso y sólo recurran al paracetamol si es extremadamente necesario. “Esto es, por ejemplo, en casos de fiebre extremadamente alta que sientan que no pueden soportar”.

La respuesta de expertos ante el anuncio de Donald Trump respecto al Tylenol

Algunos estudios han demostrado una relación entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, pero estos hallazgos son inconsistentes y no concluyentes, advirtió Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC en México.

“No se tienen mecanismos confirmados que este afectando al menor, no hay evidencia epidemiológica, solo hay estudios observacionales y no son concluyentes. Falta más investigación al respecto”, dijo en entrevista para UnoTV. Y aclaró que los especialistas sÍ refieren que tiene que tomarse bajo prescripción médica y en las dosis recomendadas.

“No se ha demostrado que el paracetamol sea la causa del autismo”. Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC en México

“Se ha observado que este medicamento para el dolor es seguro tanto para la madre como para el feto. Si tienen estadísticas que del 40% al 60% de las embarazadas se autoadministraron paracetamol”, destacó.

Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, dijo que “no hay ningún aval científico” que certifique que exista una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, retomó Europa Press.

“No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros”, dijo la experta.

En su opinión, el presidente estadounidense “ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia”, y, en lo que respecta a este anuncio, señaló que “es grave y es irresponsable”.