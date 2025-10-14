GENERANDO AUDIO...

Autoridades sanitarias de Coahuila implementaron un cerco sanitario en un colegio particular de Saltillo, luego de que tres alumnos de primaria presentaran síntomas compatibles con el virus Coxsackie.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que 715 estudiantes del nivel primaria quedaron bajo vigilancia epidemiológica, luego de que un reporte anónimo alertara sobre la presencia de síntomas dermatológicos entre varios menores.

“Solamente son tres casos activos y otros tres niños que son hermanos de los mismos chicos que, por higiene, deben quedarse en casa como medida preventiva”, explicó la hermana Verónica Lugo, directora de Primaria del plantel.

“Al día de hoy, si se presentó un compañerito no con los síntomas, sino con el alta de su médico, tuvimos que regresarlo para revisión de la Secretaría de Salud”, añadió.

Alumnos y familiares bajo observación

De acuerdo con la dirección del Colegio Nicolás Bravo, siete niños permanecen en aislamiento sanitario, seis de ellos pertenecientes a una misma familia y un séptimo identificado como el probable paciente cero, cuyos padres recibieron alta médica este lunes tras haber presentado la enfermedad días antes de la denuncia.

Refuerzan medidas de higiene por prevención

Durante el fin de semana, las aulas de primaria fueron sanitizadas, y el colegio retomó protocolos de higiene similares a los aplicados durante la emergencia sanitaria por COVID-19, como el uso de gel antibacterial, filtros de ingreso y uso de cubrebocas en áreas comunes.

Las medidas se aplican únicamente en los niveles de preescolar y primaria, mientras que secundaria y preparatoria mantienen sus actividades normales bajo monitoreo sanitario.

¿Qué es el virus Coxsackie?

Se trata de una afección pediátrica común en verano y otoño, aunque puede aparecer en cualquier época del año. Está causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y otros enterovirus, y se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, incluyendo encías, lengua o paladar, según el IMSS.

Los brotes suelen presentarse en escuelas y guarderías, especialmente en regiones de clima tropical.

Síntomas más comunes

De acuerdo con el IMSS, los signos de la enfermedad por virus Coxsackie incluyen:

Fiebre

Llagas en la boca

Salpullido en manos, pies y boca (puede aparecer en área genital)

Dolor de garganta

Malestar general

Falta de apetito

¿Cómo se transmite?

La enfermedad es altamente contagiosa y puede propagarse a través de:

Secreciones respiratorias como saliva, moco o esputo

Líquido de ampollas o costras

Heces

Contacto directo con personas infectadas

Objetos y superficies contaminadas

El contagio es más frecuente durante los primeros tres días de exposición, y las personas infectadas son más contagiosas durante la primera semana, de acuerdo con los CDC de Estados Unidos. Incluso quienes no presentan síntomas pueden transmitir el virus mediante secreciones o heces.

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, que generalmente remite en pocos días, por lo que los pequeños afectados en Coahuila se mantienen en vigilancia por el virus Coxsackie.