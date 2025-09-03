¿Qué es la bacteria Klebsiella oxytoca, culpable de la muerte de recién nacidos?

GENERANDO AUDIO...

Bacteria Klebsiella oxytoca | Foto: Shutterstock.

Siete recién nacidos murieron tras recibir nutrición parenteral contaminada por la bacteria Klebsiella oxytoca en el Hospital de Ginecología y Obstetricia ubicado en Toluca, Estado de México, informó la Fiscalía mexiquense, la cual ya ejerció acción penal contra cinco personas por el delito de homicidio.

La bacteria fue encontrada en soluciones intravenosas preparadas por la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., y administradas a bebés en estado delicado. Pero, ¿qué tan peligrosa es esta bacteria y por qué puede provocar la muerte?

¿Qué es la bacteria Klebsiella oxytoca y cómo afecta al cuerpo?

La Klebsiella oxytoca es una bacteria gramnegativa que normalmente vive en el intestino humano sin causar daño. Sin embargo, en ciertas condiciones, como en personas con defensas bajas o recién nacidos hospitalizados, puede volverse peligrosa, explicó el Dr. Diego Antonio Mendoza Revilla, alergólogo en Querétaro, en un artículo para TopDoctor.

Este microorganismo es especialmente temido en ambientes hospitalarios porque puede volverse resistente a los antibióticos y causar infecciones graves como:

Bacteriemia o Sepsis (infección en la sangre)

(infección en la sangre) Neumonía

Infecciones urinarias

Meningitis en neonatos

Infecciones en heridas quirúrgicas

Endocarditis

¿Por qué fue mortal esta bacteria en los hospitales del Edoméx?

En este caso, la bacteria Klebsiella oxytoca fue detectada en una fórmula de nutrición parenteral total (NPT), una solución intravenosa que se da a pacientes que no pueden alimentarse por vía oral. Esta solución fue suministrada a los bebés afectados, quienes desarrollaron choque séptico (una falla generalizada del cuerpo ante la infección), lo que derivó en su fallecimiento.

Según la Fiscalía, la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V. omitió protocolos básicos de esterilización, lo que permitió que la bacteria contaminara las mezclas intravenosas.

¿Cómo se transmite la Klebsiella oxytoca?

Esta bacteria no se transmite por el aire, sino por contacto con superficies, instrumentos médicos contaminados o manipulación inadecuada de insumos, como fue el caso de las soluciones intravenosas.

Los grupos más vulnerables son:

Recién nacidos, especialmente prematuros

Pacientes inmunodeprimidos (como personas con VIH o cáncer)

Personas mayores

Pacientes hospitalizados con catéteres o ventiladores

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas dependen del tipo de infección, pero entre los más comunes están:

Sepsis:

Fiebre alta

Dificultad para respirar

Taquicardia

Confusión

Hipotensión

Neumonía:

Tos con flema (a veces con sangre)

Dolor de pecho

Fiebre persistente

Infección urinaria:

Dolor al orinar

Sangre en la orina

Fiebre

Dolor abdominal

Diagnóstico y tratamiento

Detectar esta bacteria requiere pruebas como hemocultivos, urocultivos o análisis moleculares (como PCR). El tratamiento suele incluir antibióticos específicos, pero muchas cepas de Klebsiella oxytoca son resistentes, lo que complica el manejo médico.

En casos severos, puede requerirse hospitalización, uso de ventilación mecánica o incluso diálisis si hay daño renal.

¿Se puede prevenir?

Sí. Las principales medidas de prevención en hospitales incluyen:

Higiene estricta del personal médico

Control de calidad en soluciones intravenosas

Uso correcto de equipos médicos

Supervisión de laboratorios que preparan mezclas como la NPT

En este caso, la Cofepris detectó irregularidades en las prácticas de la empresa que preparó las mezclas contaminadas, violando normas oficiales como la NOM-249-SSA1-2010 y la NOM-059-SSA1-2015.