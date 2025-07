¿Qué es la insuficiencia venosa que padece Trump? Aquí te lo explicamos

GENERANDO AUDIO...

La insuficiencia venosa se puede controlar si se detecta temprano. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, así lo dio a conocer la Casa Blanca este jueves.

Asimismo, el reporte emitido señala que dicha afectación en el mandatario, de 79 años, se da tras haberse sometido a una revisión médica por hinchazón en las piernas.

¿Qué es la insuficiencia venosa?

La insuficiencia venosa es una condición en la que las venas de las piernas no pueden devolver adecuadamente la sangre al corazón, así lo menciona MedlinePlus, sitio web que ofrece información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esto provoca que la sangre se acumule en las venas, especialmente al estar de pie, generando molestias, hinchazón y, en casos graves, heridas que no sanan fácilmente. La dificultad de no tener un pronóstico temprano, es que puede volverse crónico si no se trata a tiempo.

Causas principales

El cuerpo tiene válvulas dentro de las venas que ayudan a que la sangre suba de regreso al corazón. Cuando estas válvulas se dañan o las paredes de las venas se debilitan, la sangre se estanca en las piernas. Esto puede ocurrir por:

Problemas de las válvulas (insuficiencia venosa crónica)

Coágulos antiguos en las piernas (como una trombosis venosa profunda)

¿Qué factores de riesgo hay?

Ciertas condiciones y hábitos pueden aumentar las probabilidades de desarrollar insuficiencia venosa:

Envejecimiento

Tener familiares con este problema

Ser mujer (por influencia hormonal)

Embarazo

Obesidad

Estar mucho tiempo sentado o de pie

Ser muy alto

Haber tenido coágulos en las piernas

Síntomas más comunes

Los signos de que alguien podría estar sufriendo insuficiencia venosa incluyen:

Dolor o sensación de pesadez en las piernas

Calambres, picazón u hormigueo

Dolor que empeora al estar de pie y mejora al elevar las piernas

Hinchazón en piernas y tobillos

Piel seca, irritada o roja

Venas varicosas visibles

Engrosamiento o endurecimiento de la piel

Llagas o úlceras que no sanan

¿Cómo determina un médico, esta condición?

Para confirmar el diagnóstico, el médico hará una revisión física y preguntará sobre los síntomas. También puede pedir un ultrasonido dúplex, que permite ver cómo fluye la sangre en las venas y si hay coágulos.

¿Qué tipo de tratamiento y cuidados lleva alguien con insuficiencia venosa?

El tratamiento depende de la gravedad, pero hay varias acciones que pueden ayudar a mejorar la circulación:

Evitar estar de pie o sentado por mucho tiempo

Mover las piernas con frecuencia

Bajar de peso

Hacer ejercicio regularmente

Usar medias de compresión, que ayudan a que la sangre fluya mejor

Si hay úlceras o infecciones, se deben cuidar las heridas de forma especial

Cuando el problema es más avanzado, el médico puede recomendar tratamientos como:

Cremas o medicamentos para la piel

o medicamentos para la piel Escleroterapia : se inyecta una solución en la vena para que desaparezca

: se inyecta una solución en la vena para que desaparezca Flebotomía : se hacen cortes pequeños para sacar la vena dañada

: se hacen cortes pequeños para sacar la vena dañada Tratamientos con láser , radiofrecuencia o pegamento para cerrar venas

, radiofrecuencia o pegamento para cerrar venas Cirugía para retirar o amarrar venas grandes, como la vena safena superficial

Pronóstico: ¿Qué esperar?

Aunque la insuficiencia venosa tiende a empeorar con el tiempo, se puede controlar si se detecta temprano y se siguen las indicaciones médicas. El tratamiento puede mejorar la calidad de vida, aliviar molestias y evitar complicaciones más graves.

¿Cuándo ir al médico?

Es importante buscar ayuda médica si:

Se tienen venas varicosas que duelen

Si no hay mejoría con los cuidados personales

Al tener dolor fuerte, hinchazón repentina, fiebre, enrojecimiento o úlceras

Mientras más rápido se detecte y trate, mejores serán los resultados y menor el riesgo de complicaciones a largo plazo.

La insuficiencia venosa no es solo un problema estético o pasajero. Puede provocar complicaciones serias si se descuida. Por eso, es clave estar atento a las señales del cuerpo, mantener una buena circulación con ejercicio y consultar al médico ante cualquier síntoma persistente.