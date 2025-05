¿Qué es la soledad no deseada y cómo afecta a los jóvenes de la Generación Z?

| The Conversation

La Generación Z vive hiperconectada, pero se siente más sola que nunca. Marcos, un joven ficticio de 16 años, va a clases, tiene acceso a internet y está rodeado de personas, pero se siente emocionalmente aislado. Solo encuentra conexión al jugar en línea. Su historia refleja una realidad cada vez más común entre adolescentes y jóvenes adultos: la soledad no deseada.

Este fenómeno ocurre cuando alguien no elige estar solo, pero siente que le falta apoyo emocional o conexión real con los demás. No se trata de estar aislado físicamente, sino de sentirse desconectado emocionalmente, incluso en entornos sociales o familiares.

Soledad no deseada: un mal silencioso entre los jóvenes

La soledad no deseada ha crecido con fuerza entre adolescentes y jóvenes adultos, especialmente en mujeres. En España, los adolescentes reportan niveles de soledad 14 puntos por encima del promedio nacional, según un estudio reciente.

En el grupo de mujeres de 18 a 24 años, una de cada cinco ha enfrentado problemas psicológicos constantes, superando por mucho a sus pares masculinos. Esta falta de conexión emocional deteriora la autoestima, reduce la capacidad de adaptación y puede llevar a depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas.

¿Por qué la Generación Z se siente tan sola?

Aunque parece contradictorio, los jóvenes más conectados digitalmente son también los que más sufren de soledad. Las causas principales son:

Relaciones digitales superficiales que no sustituyen los lazos reales

que no sustituyen los lazos reales Desintegración de redes familiares y comunitarias , que antes brindaban contención

, que antes brindaban contención Presión social e individualismo, que aíslan emocionalmente a quienes no encajan en los estándares impuestos

Este fenómeno afecta especialmente a los adolescentes porque es una etapa clave de construcción de identidad y pertenencia. Sin apoyo emocional, muchos se sienten invisibles, incomprendidos o desconectados del mundo real.

¿Cómo prevenir la soledad no deseada?

Los expertos proponen medidas para atender este problema estructural:

Fortalecer las tutorías escolares y ofrecer espacios de diálogo y escucha

y ofrecer espacios de diálogo y escucha Impulsar actividades presenciales y colectivas que fomenten el sentido de comunidad

que fomenten el sentido de comunidad Crear y difundir programas de salud mental, con atención especializada para jóvenes

Conectados pero solos: una alerta generacional

La historia de Marcos no es un caso aislado. La soledad no deseada se ha convertido en una crisis emocional para la Generación Z. Reconocerla y abordarla es clave para prevenir daños más graves en la salud mental de millones de jóvenes que, aunque no están solos físicamente, se sienten profundamente desconectados.