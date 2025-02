¿Qué es la triada oscura?, psicólogo explica este tipo de personalidad y cómo protegerse

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El término “triada oscura” refiere a un tipo de personalidad compuesto por tres rasgos distintos pero superpuestos que provocan ciertos tipos de comportamiento negativo en algunas personas. La psicóloga Susan Albers, de la Clínica Cleveland en Estados Unidos, explica qué es, cómo identificarla y qué hacer para protegerse.

Pero, ¿qué es la “triada oscura”?

El concepto de “triada oscura” de la personalidad fue desarrollado por Delroy L. Paulhus y Kevin M. Williams en 2002. Se caracteriza por implicar tres rasgos diferentes y superpuestos: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, según Albers.

La “triada oscura” no es un diagnóstico, ni es considerado un trastorno de personalidad debido a que en la mayoría de los casos, las personas que demuestran estos tres rasgos, a menudo no cumplen con la definición de trastorno.

“Lo interesante del concepto de la ‘triada oscura’ es que es muy sutil. Todos estos comportamientos suenan muy negativos. Y lo son. Pero no están al frente y al centro. Estos comportamientos están ocurriendo detrás de escena”, dice Albers.

¿Cómo son las personas con personalidad de “triada oscura”?

De acuerdo con la experta, las personas con esta colección de rasgos de personalidad tienen el potencial de ser peligrosos, en parte, porque dice, “son muy buenos para mezclarse”.

No obstante, aclara que “alguien puede tener todas estas características, pero no en la misma medida” y que, “cuanto más intensamente alguien exhiba los tres rasgos, más probabilidades tendrá de ser peligrosos o dañinos”. Aunque esto no hace que una persona sea violenta.

No existe una lista de síntomas que definan la “triada oscura”, pero sí una serie de pautas comunes que pueden ayudar a identificar a este tipo de personas. Éstas son:

1. Egocentrismo

Se caracterizan por proyectar confianza, pero en realidad las personas con personalidades de tríada oscura tienden a ser extremadamente inseguras. Aún así, se ven a sí mismos como especiales y esperan que otros los traten de esa manera, independientemente de lo que hacen o cómo se comporten.

Como resultado, tienden a sentirse mal entendidos o victimizados por las personas que los rodean. Pero en caso de algo amenace su autoconcepto o reputación estos tendrán una mala reacción.

Generalmente, este tipo de personas suelen:

Hacen muchas preguntas o comentarios halagadores sobre el otro, pero rara vez ofrecen información sobre sí mismos.

Forzan al otro a llevar conversaciones o devolver un cumplido.

2. Encanto y carisma

Según Albers, las personas con personalidad de “triada oscura” son buenas para enmascarar sus verdaderas intenciones y ganar la confianza de las personas, ya que de esa forma es menos probable que los atrapen cometiendo crímenes.

“Estos individuos son muy carismáticos y encantadores. Aparecen y actúan con mucha confianza. De hecho, tienden a ocupar posiciones poderosas en la sociedad. Son CEO, líderes de culto, jefes y políticos”, señala la psicóloga.

3. No intiman con nadie

Las personas con una personalidad de triada oscura pueden ser bastante populares, pero sus relaciones tienden a ser cortas y superficiales, ya que no pueden conectar o intimar con otras personas.

En caso de establecer una relación a largo plazo, las personas con tendencias de “triada oscura” pueden generar en el otro vacíos o insatisfacción, ya que no existe un intercambio emocional y de apoyo.

“Puede parecer que tu relación es un juego para ellos. Están tratando de descubrir cuánto pueden ganar de su asociación con usted”, dice la colaboradora de la Clínica Cleveland.

4. Muchas mentiras

Las personas que tienen una personalidad de “triada oscura” usan el engaño para obtener lo que quieren, por lo que es probable que no duden en decir lo que el otro quiere escuchar. Sin embargo, cuando esto ocurre las cosas pueden volverse confusas muy rápido.

Un comportamiento usual al ocurrir esto es que las personas con “triada oscura” suelen:

Aislar al otro del resto de personas para evitar ser atrapado

Pedir que mientan por ellos

5. Tomar riesgos innecesarios

Las personas con personalidades de triadas oscuras tienden a participar en comportamientos riesgosos como el robo y el uso de sustancias psicoactivas. De hecho, un estudio de 2021 encontró que este tipo de individuos están más inclinados a:

Tomar riesgos relacionados con la salud , como conducir sin cinturón de seguridad o tener sexo sin protección

, como conducir sin cinturón de seguridad o tener sexo sin protección Participar en un comportamiento recreativo arriesgado , como hacer una carrera de esquí siendo principiante o hacer paracaidismo.

, como hacer una carrera de esquí siendo principiante o hacer paracaidismo. Tomar riesgos financieros , como juegos de azar o invertir mucho dinero en una acción volátil.

, como juegos de azar o invertir mucho dinero en una acción volátil. Buscar sensaciones novedosas o intensas, por ejemplo, experimentar con psicodélicos o asociarse a sabiendas con personas peligrosas

Albers resalta como importante que debido a que este tipo de sujetos carecen de empatía, las personas con personalidades de triadas oscuras no sólo están dispuestas a arriesgar su propia salud y seguridad, sino también la de quienes estén a su alrededor.

6. Falta de compasión

Una persona con este tipo de personalidad tiene inclinación a un comportamiento antisocial y no mostrar empatía ante la desgracia o malpasada de otra persona. A pesar de ello, muchas personas con “triada oscura” se comportan de manera prosocial. Pero lo hacen para evitar levantar banderas rojas, o para que se vean bien.

7. Superioridad y celos

Al tener un complejo de superioridad puede experimentar celos ya que quieren ser el objeto del afecto de todos, anhelan el control sobre los demás, tratan a las personas y las relaciones como los símbolos de estatus, suelen sentir envidia o resentir a las personas que tienen lo que ellos quieren.

8. Codicia

Las personas que tienen los tres rasgos asociados con la “triada oscura” quieren da una buena imagen, por lo que buscan parecer ricos, deseables y poderosos. Como resultado, estas personas pueden ser materialistas.

9. Bullying o abuso

Un estudio de 2022 encontró que los rasgos de la “triada oscura” permiten la violencia psicológica contra las parejas íntimas. Pero también concluyó que la violencia psicológica cultiva rasgos de la “triada oscura”.

¿Cómo protegerse de alguien con personalidad de “triada oscura”?

Evitar a este tipo de personas es la forma más efectiva de lidiar con alguien que posee este tipo de personalidad. Crear distancia con ellos ayuda a protegerse financiera, física y emocionalmente, dice Albers.

Sin embargo, cuando la distancia no es opción, otras forma de protegerse son:

Aprender y comprender qué es el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía.

Establecer límites claros, de esta forma no será posible sufrir manipulación.

Mantener una postura escéptica ante esa persona.

No caer en provocaciones, actos de control y manipulación.

No buscar venganza o respuesta a una mala conducta.

Buscar ayuda profesional y apoyo de amigos y familiares

La especialista destaca que las personas con estos rasgos de personalidad son complejos y difíciles de tratar, pero eso no los hace malvados.

Investigaciones sugieren que muchas personas con rasgos de “triada oscura” crecen en hogares volátiles, negligentes o abusivos, por lo que sus comportamientos antisociales pueden ser mecanismos de defensa que aprendieron al crecer.