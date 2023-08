¿Qué es Naloxona, medicamento que revierte sobredosis por fentanilo?

El consumo de fentanilo mantiene en alerta a las autoridades. Foto: Shutterstock

El fentanilo es un problema que mantiene en alerta a las autoridades por su consumo ya que es 100 veces más tóxico que la morfina y es 50 veces más dañino que la heroína.

El consumo excesivo del fentanilo puede desembocar en una sobredosis para la cual existe la naloxona, por este te decimos todo lo relacionado con este medicamento.

¿Qué es la naloxona?

La naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. Es un antagonista opioide, es decir, se adhiere a los receptores opioides y revierte y bloquea los efectos de otros opioides.

La naloxona puede restablecer con rapidez la respiración normal de una persona que respira lentamente o ha dejado de respirar a causa de una sobredosis de opioides. Pero la naloxona no tiene ningún efecto en quien no tiene opioides en el organismo y no es tampoco un tratamiento para el trastorno por consumo de opioides.

Entre las drogas opioides se encuentran la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina, de acuerdo con la National Institute Of Drug Abuse.

¿Cómo funciona la naloxona y cómo se usa?

La naloxona revierte rápidamente una sobredosis al bloquear los efectos de los opioides. Puede restablecer en 2 a 3 minutos la respiración normal de una persona cuya respiración disminuyó, o hasta se detuvo, como resultado de una sobredosis de opioides. Se podría requerir más de una dosis de naloxona en el caso de opioides más fuertes como el fentanilo, como lo indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo se administra la naloxona?

La naloxona se debe administrar a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis de opioides o cuando se sospecha que ha ocurrido una sobredosis. Se puede administrar con un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa

¿Cómo se presenta la naloxona?

La naloxona se presenta en dos formas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): inyectable y como vaporizador nasal.

¿Qué precauciones hay que tomar para administrar naloxona?

La naloxona revierte la sobredosis de opioides en el organismo durante un período de entre 30 y 90 minutos. Pero muchos opioides permanecen más tiempo en el cuerpo, por lo que es posible que una persona siga sintiendo los efectos de la sobredosis una vez que se disipa el efecto de la naloxona.

Las personas que tienen dependencia física de los opioides pueden presentar síntomas de abstinencia minutos después de recibir naloxona. Estos síntomas pueden incluir dolor de cabeza, cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, náuseas, vómitos y temblores.

El riesgo de muerte de una persona con sobredosis de opioides es mayor que el riesgo de sufrir una reacción adversa a la naloxona.

¿Tiene efectos secundarios?

Los efectos secundarios de la naloxona son raros, pero algunas personas pueden sufrir una reacción alérgica. En general, la naloxona es un medicamento seguro. Sin embargo, solo revierte una sobredosis de opioides en quien tiene opioides en el organismo. La naloxona no revierte las sobredosis de otras drogas, como la cocaína o la metanfetamina.