¿Qué es un embarazo ectópico, motivo por el cual María Becerra fue hospitalizada?

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. Foto: Shutterstock

María Becerra sufrió una hemorragia interna derivado de un embarazo ectópico. La cantante argentina ya había padecido una situación similar el año pasado cuando perdió a su bebé por la misma condición.

¿Qué es un embarazo ectópico?

La Clínica Mayo menciona que un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

El embarazo comienza con un óvulo fecundado. Normalmente, el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero.

Los embarazos ectópicos se producen con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Este tipo de embarazo ectópico se denomina embarazo tubárico.

A veces, el embarazo ectópico se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata, destaca la Clínica Mayo.

En un embarazo saludable, el óvulo fertilizado se une al revestimiento del útero. En un embarazo ectópico, el óvulo se une a un lugar fuera del útero, por lo general dentro de las trompas de Falopio.

Síntomas del embarazo ectópico

Es posible que no se note ningún síntoma al principio. Sin embargo, algunas mujeres que tienen un embarazo ectópico presentan los signos o síntomas tempranos habituales del embarazo: ausencia de menstruación, sensibilidad en los senos y náuseas.

Si se hace una prueba de embarazo, el resultado será positivo. Aún así, el embarazo ectópico no puede continuar con normalidad.

A medida que el óvulo fecundado crece en el lugar inadecuado, los signos y síntomas se hacen más notorios.

A menudo, los primeros signos de advertencia de un embarazo ectópico son un ligero sangrado vaginal y dolor pélvico.

Si la sangre se filtra por la trompa de Falopio, es posible sentir dolor en el hombro o la urgencia de realizar una deposición. Los síntomas específicos dependerán del lugar donde se acumula la sangre y los nervios que están irritados.

Si el óvulo fecundado sigue creciendo en la trompa de Falopio, esto puede causar la ruptura de la trompa. Es probable que se produzca un sangrado intenso en el interior del abdomen.

Los síntomas de este evento potencialmente mortal incluyen aturdimiento extremo, desmayos y choque.