¿Qué hacer ante quemaduras de primer, segundo y tercer grado?: “No toques el área lesionada”
La Secretaría de Salud, a través del Gobierno de México, explicó la diferencia entre las quemaduras que pueden presentarse al momento de un incidente, como la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, alcaldía de la CDMX.
Para comenzar, la quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo, producida por la acción de agentes térmicos, eléctricos, radioactivos, químicos, entre otros. Estas lesiones dan lugar a reacciones cuya gravedad está determinada por la extensión y profundidad de la misma.
¿Qué hacer ante una quemadura?
La dependencia fereal reiteró que es importante reconocer la diferencia entre las quemaduras que pueden presentarse, ya que se puede proceder a un manejo dependiendo la magnitud del problema:
Siempre
- Retirar a la persona de la fuente de calor
- Determinar la magnitud de las quemaduras
- Aplicar una compresa húmeda y fresca durante 10 minutos
- Sumergir la quemadura en agua fresca o colócala bajo agua corriente
- Cubrir el área quemada con apósito secos y limpios, venda, gasa o compresa
Segundo grado
- Seguir los pasos anteriores
- Cubrir la quemadura con apósitos secos y limpios, venda, gasa o compresa
- Determinar el tamaño de la quemadura
Tercer grado
- Seguir los pasos anteriores
- Aplicar frío cuidando de no causar hipotermia
- Llamar al 911
También se destaca que las quemaduras de más del 20% del cuerpo se consideran severas y requieren atención hospitalaria. Además, las quemaduras en cuello, cara, manos y genitales son más graves.
¿Qué no hacer al momento de una quemadura?
- Usar remedios caseros como la aplicación de tomate, mostaza, huevo, etc.
- No aplicar agua fría o hielo directa o indirectamente o cualquier cosa que cause enfriamiento en la herida
- No administrar ungüentos, pomadas o medicamentos hasta que el médico lo indique o la lesión sea valorada
- No reventar las ampollas, puede aumentar el dolor y el riesgo de infección
- No aplicar agua con sal u otras sustancias, usa agua natural
- No tocar el área lesionada ni retirar piel desprendida
- No juntar piel con piel
- Retirar cualquier cosa que haya quedado adherido a una quemadura
Diferencia entre quemaduras de primer, segundo y tercer grado
La dependencia señala que, para determinar una diferencia entre quemaduras, también se debe considerar el tiempo de exposición, la temperatura de la fuente de calor y el tipo de agente.
Quemaduras de primer grado
La atención del daño es sobre la epidermis (capa superior de la piel). Así, las quemaduras causadas por el Sol son un ejemplo de estas lesiones.
Algunas de sus características de las quemaduras de primer grado son:
- Piel roja y seca
- Descamación superficial
- Ardor
- Inflamación moderada en el lugar de la lesión
- No causa ampollas
Quemaduras de segundo grado
La atención del daño implica la epidermis y alguna porción de la dermis. Pueden ser causadas por agua caliente o contacto directo con el fuego.
Datos clínicos:
- Pueden producir ampollas, que pueden ser eritematosa o blanquecina y dolorosas
- Generalmente, la piel está moteada de rojo y la superficie está húmeda y con gran sensibilidad
- Son muy dolorosas
También se destaca que las quemaduras de segundo grado se dividen en:
- Superficiales: implica la primera capa y parte de la segunda capa. No se presenta daño en las capas más profundas, ni en las glándulas sudoríparas o productoras de grasa. Hay dolor y presencia de flictenas o ampollas
- Profunda: implica daños en la capa media de la piel y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Puede haber pérdida de piel
Quemaduras de tercer grado
La atención del daño abarca todas las capas de la piel, pueden incluir capas del tejido subcutáneo, músculo, huesos u órganos internos. Son causadas por contacto directo con el fuego por tiempo prolongado.
Datos clínicos:
- No producen ampollas
- Su superficie puede estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la fijación de sangre en la piel
- Se acompañan generalmente de quemaduras de primero y segundo grado, que causan dolor en la víctima
Existe el mito que este tipo de quemaduras no duelen, pero la realidad es que estas lesiones son muy dolorosas, ya que se acompañan de quemaduras de primer y segundo grado, señaló la dependencia.