¿Qué hacer ante quemaduras de primer, segundo y tercer grado?: “No toques el área lesionada”

GENERANDO AUDIO...

Diferencia entre quemaduras. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Salud, a través del Gobierno de México, explicó la diferencia entre las quemaduras que pueden presentarse al momento de un incidente, como la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, alcaldía de la CDMX.

Para comenzar, la quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo, producida por la acción de agentes térmicos, eléctricos, radioactivos, químicos, entre otros. Estas lesiones dan lugar a reacciones cuya gravedad está determinada por la extensión y profundidad de la misma.

¿Qué hacer ante una quemadura?

La dependencia fereal reiteró que es importante reconocer la diferencia entre las quemaduras que pueden presentarse, ya que se puede proceder a un manejo dependiendo la magnitud del problema:

Siempre

Retirar a la persona de la fuente de calor

Determinar la magnitud de las quemaduras

Aplicar una compresa húmeda y fresca durante 10 minutos

Sumergir la quemadura en agua fresca o colócala bajo agua corriente

Cubrir el área quemada con apósito secos y limpios, venda, gasa o compresa

Segundo grado

Seguir los pasos anteriores

Cubrir la quemadura con apósitos secos y limpios, venda, gasa o compresa

Determinar el tamaño de la quemadura

Tercer grado

Seguir los pasos anteriores

Aplicar frío cuidando de no causar hipotermia

Llamar al 911

También se destaca que las quemaduras de más del 20% del cuerpo se consideran severas y requieren atención hospitalaria. Además, las quemaduras en cuello, cara, manos y genitales son más graves.

¿Qué no hacer al momento de una quemadura?

Usar remedios caseros como la aplicación de tomate, mostaza, huevo, etc.

No aplicar agua fría o hielo directa o indirectamente o cualquier cosa que cause enfriamiento en la herida

No administrar ungüentos, pomadas o medicamentos hasta que el médico lo indique o la lesión sea valorada

No reventar las ampollas, puede aumentar el dolor y el riesgo de infección

No aplicar agua con sal u otras sustancias, usa agua natural

No tocar el área lesionada ni retirar piel desprendida

No juntar piel con piel

Retirar cualquier cosa que haya quedado adherido a una quemadura

Diferencia entre quemaduras de primer, segundo y tercer grado

La dependencia señala que, para determinar una diferencia entre quemaduras, también se debe considerar el tiempo de exposición, la temperatura de la fuente de calor y el tipo de agente.

Quemaduras de primer grado

La atención del daño es sobre la epidermis (capa superior de la piel). Así, las quemaduras causadas por el Sol son un ejemplo de estas lesiones.

Algunas de sus características de las quemaduras de primer grado son:

Piel roja y seca

Descamación superficial

Ardor

Inflamación moderada en el lugar de la lesión

No causa ampollas

Quemaduras de segundo grado

La atención del daño implica la epidermis y alguna porción de la dermis. Pueden ser causadas por agua caliente o contacto directo con el fuego.

Datos clínicos:

Pueden producir ampollas, que pueden ser eritematosa o blanquecina y dolorosas

Generalmente, la piel está moteada de rojo y la superficie está húmeda y con gran sensibilidad

Son muy dolorosas

También se destaca que las quemaduras de segundo grado se dividen en:

Superficiales: implica la primera capa y parte de la segunda capa. No se presenta daño en las capas más profundas, ni en las glándulas sudoríparas o productoras de grasa. Hay dolor y presencia de flictenas o ampollas

Profunda: implica daños en la capa media de la piel y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Puede haber pérdida de piel

Quemaduras de tercer grado

La atención del daño abarca todas las capas de la piel, pueden incluir capas del tejido subcutáneo, músculo, huesos u órganos internos. Son causadas por contacto directo con el fuego por tiempo prolongado.

Datos clínicos:

No producen ampollas

Su superficie puede estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la fijación de sangre en la piel

Se acompañan generalmente de quemaduras de primero y segundo grado, que causan dolor en la víctima

Existe el mito que este tipo de quemaduras no duelen, pero la realidad es que estas lesiones son muy dolorosas, ya que se acompañan de quemaduras de primer y segundo grado, señaló la dependencia.