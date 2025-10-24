¿Qué países permiten la eutanasia y bajo qué condiciones?

GENERANDO AUDIO...

La eutanasia, o el derecho a decidir sobre una muerte asistida, sigue siendo uno de los debates más sensibles en el mundo.

Mientras en la mayoría de los países sigue prohibida, un número creciente de naciones ha optado por legalizarla bajo estrictas condiciones médicas y éticas.

Un tema que divide opiniones

La discusión sobre la eutanasia enfrenta posturas profundamente distintas: para algunos, representa un acto de compasión y libertad individual; para otros, una transgresión de los valores morales y religiosos.

Sin embargo, la tendencia global muestra un cambio: cada vez más países reconocen el derecho a morir con dignidad cuando una enfermedad incurable o un sufrimiento insoportable hacen imposible una vida plena.

¿En qué países es legal la eutanasia?

Países Bajos

Fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, en 2002. Su ley permite a los médicos ayudar a morir a pacientes que sufran de manera insoportable y sin posibilidad de mejora, siempre con su consentimiento informado.

Bélgica

También aprobó la eutanasia en 2002 y amplió la legislación en 2014 para incluir a menores de edad con enfermedades terminales, bajo estrictos criterios médicos y psicológicos.

Luxemburgo

Desde 2009, permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido en casos de enfermedad grave e incurable.

España

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, vigente desde 2021, reconoce el derecho a una muerte digna a mayores de edad que padezcan enfermedades graves, incurables o discapacitantes que causen sufrimiento intolerable.

Suiza

Pionero en el suicidio asistido desde 1942, Suiza permite que las personas —incluso extranjeras—, accedan a organizaciones como Dignitas para recibir acompañamiento en el proceso de morir.

Austria

En 2022, el país legalizó el suicidio asistido para mayores de edad que padezcan enfermedades graves o permanentes, tras un proceso de evaluación médica y un periodo de reflexión obligatorio.

Canadá

Aprobó la asistencia médica para morir en 2016 y amplió su cobertura en 2021 para incluir a personas con discapacidades graves o enfermedades incurables que les provoquen sufrimiento físico o mental insoportable.

Nueva Zelanda

La Ley de Elección al Final de la Vida entró en vigor en 2021, permitiendo a personas con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para morir con su consentimiento y evaluación profesional.

Australia

La muerte asistida es legal en casi todos los estados del país, con requisitos que incluyen ser mayor de edad, residir en el territorio y padecer una enfermedad terminal que cause sufrimiento insoportable.

América Latina: avances recientes

Colombia

Despenalizó la eutanasia en 1997 y la reguló oficialmente en 2015. Fue el primer país latinoamericano en hacerlo. La Corte Constitucional amplió en 2021 el derecho a pacientes con sufrimiento físico o psíquico severo, incluso si no están en fase terminal.

Ecuador

En 2024, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia tras el caso de Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La ley permite el procedimiento a pacientes con enfermedades graves e irreversibles.

Uruguay

En 2025, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una ley específica de eutanasia, llamada “Muerte digna”, que autoriza el procedimiento en adultos con enfermedades incurables o sufrimiento irreversible.

Estados Unidos

En el país norteamericano, la eutanasia como tal no es legal, pero, los estados de Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, distrito de Columbia, Hawai, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México permiten el suicidio asistido. En estos casos, el paciente debe autoadministrarse la medicación prescrita por un médico.

Un debate que cruza fronteras

Aunque la eutanasia aún divide a Gobiernos y sociedades, su legalización avanza con cautela y rigor médico.

Cada país que la permite establece controles éticos, supervisión sanitaria y el consentimiento informado del paciente.