¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tienes sexo?

El sexo no sólo es una experiencia íntima y emocional, también desencadena una serie de reacciones físicas y químicas en el organismo, sin importar lo diferente que pueda ser cada cuerpo, así lo dio a conocer Gabriel Gutiérrez Ospina, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Y es que, según el experto, desde el cerebro hasta la piel, pasando por el corazón y el sistema inmunológico, cada órgano participa de un complejo engranaje que busca generar bienestar, conexión y vitalidad.

Pero, ¿qué le pasa al cuerpo cuando se tienen relaciones sexuales?

De acuerdo con el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto es lo que pasa en cada parte del cuerpo cuando las personas tienen relaciones sexuales:

Se liberan “hormonas de la felicidad”

El sexo, al igual que caminar por la montaña, abrazar, hacer ejercicio o besar, provoca que el cuerpo produzca las llamadas “hormonas de la felicidad”, es decir, oxitocina, dopamina y vasopresina, los cuales están asociados a un sentido de bienestar y surgen en cualquier situación que proporcione una gratificación emocional.

De hecho, el esfuerzo físico que se realiza durante el acto sexual es equivalente al entrenamiento cardiovascular de intensidad intermedia. El resultado final de ambas actividades es un estado de bienestar, similar al que se experimenta al disfrutar de una comida deliciosa.

El corazón y la respiración se aceleran

Durante el acto sexual, el cerebro coordina un incremento en la frecuencia respiratoria y cardíaca. Además, provoca una vasodilatación periférica que nos hace enrojecer, según describió el académico de la UNAM.

La piel se vuelve más sensible

La piel se vuelve más sensible debido a que las terminales sensoriales se tensan y, como resultado, es mucho más fácil responder a las caricias.

Reacciones en cadena

Durante las relaciones sexuales se desencadena una respuesta de la glándula suprarrenal que produce esteroides, epinefrina y norepinefrina, sustancias que controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial y otras funciones corporales.

Se tiene más energía

Minutos después de iniciar la relación sexual, se eleva la producción de cortisol lo que por consecuencia provoca que se incrementen los niveles de glucosa en la sangre y por tanto se tenga mayor energía. De esta forma es que las personas son capaces de abrazar, apretar, gritar, es decir, hacer todo lo que generalmente se hace durante las relaciones sexuales.

Además, se liberan las hormonas tiroideas, que mantienen activo el metabolismo, de tal manera que no falte energía en un momento crítico.

Un “coctel maravilloso” de hormonas

En las relaciones sexuales se produce un “coctel de hormonas maravilloso”, que incluye catecolaminas, cortisol, insulina y glucagón. Con el cambio en el pH, empezamos a respirar más rápido. Se produce una leve hipoxia, es decir, hay una disminución de la concentración de oxígeno en el cerebro, y eso aumenta su excitabilidad. Esta situación desencadena la producción de muchas otras hormonas y células.

Se activa el sistema inmunológico

Durante el acto sexual, el pulmón libera eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, que ayudan a mantener los niveles de oxigenación en la sangre. Al mismo tiempo, entran en juego las interleucinas, proteínas que cumplen una función inmunológica. Durante las relaciones sexuales, éstas aumentan la respuesta inmunitaria para proteger al organismo.

“No lo hacemos de manera consciente, pero el cuerpo se encarga de aumentar las defensas para mantenernos lo más sanos posible, aunque a veces funciona bien y a veces no. Todo dependerá de la condición del cuerpo”, aclaró el experto.

Sudoración pero no deshidratación

Al sostener una relación sexual, el riñón libera hormonas que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene un poco de sodio y agua; por este motivo, cuando las personas sudan durante el acto sexual, no se deshidratan tanto.

El sexo es mucho más que un acto de intimidad, es un fenómeno biológico complejo que impacta tanto en la salud física como en el bienestar emocional, por lo que resulta importante comprender lo que ocurre en el cuerpo.

