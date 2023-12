¿Qué pasa si te comes un chicle, se queda en el estómago?

El chicle no puede ser digerido por el cuerpo. | Foto: Freepik.

Los chicles o gomas de mascar son una de las golosinas más populares del mundo, y aunque no debe ser tragado, muchas personas lo han hecho, incluso involuntariamente, sin sufrir alguna consecuencia la mayoría de las veces.

Pero, ¿si te comes un chicle se queda en el estómago?

No, si una persona se traga un chicle éste no se quedará en el estómago, no causará problemas intestinales y mucho menos se pegará a la panza. Esto se debe, según el sitio especializado Teens Health, a que el cuerpo humano mueve la mayoría de los materiales que no se pueden digerir, a través del sistema digestivo y posteriormente fuera de nuestro cuerpo a través de las heces.

Sin embargo, en algunos casos excepcionales tragar una gran masa de chicle o muchos trozos pequeños de chicle durante un corto período de tiempo puede bloquear el tracto digestivo. Incluso, es más probable que se produzcan obstrucciones cuando se ingiere chicle junto con otras cosas no digeribles como cáscaras de semillas de girasol.

Según los expertos, esto es más frecuente en niños pequeños, ya que tienen más probabilidades de verse afectados puesto que es posible que no entiendan que la goma de mascar debe mascarse, no tragarse.

¿Qué le pasa al chicle cuando llega al estómago?

El chicle puede estar hecho de un material natural o de un material sintético (resina de goma), conservantes, saborizantes y endulzantes. Si ésta es tragada, el cuerpo absorbe los endulzantes, como el azúcar.

Esa es una de las formas en que el chicle puede afectar la salud de una persona, ya que, cuando alguien mastica mucho chicle azucarado, las calorías pueden acumularse.