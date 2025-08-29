¿Qué posiciones sexuales queman más calorías? Calculadora en linea te lo dice

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

El sexo no solo es placer, también es ejercicio. De acuerdo con una calculadora en línea de salud y bienestar, ciertas posiciones sexuales pueden ayudar a quemar más calorías que una caminata ligera o incluso una sesión corta de gimnasio.

Esta herramienta permite tener una aproximación de la energía invertida durante las posiciones adoptadas en una relación sexual.

Las posiciones sexuales que más queman más calorías

Según NowPatient, un proveedor de telesalud, éstas son las tres posiciones sexuales que más calorías queman:

La mantequera

Consiste en que la mujer se acueste boca arriba con las piernas elevadas por encima y detrás de su cabeza, mientras el hombre la penetra desde arriba.

Gasto calórico: 211 calorías quemadas

De pie

Este ejercicio sexual se realiza con ambos manteniéndose de pie. La mujer debe levantar una de sus piernas a la altura de la cintura del hombre para que este pueda proceder a la penetración.

Gasto calórico: 198 calorías quemadas

Estilo perrito

Consiste en que la mujer se coloque en cuatro puntos, es decir, apoyada en manos y rodillas, de espaldas al hombre, para que éste pueda penetrar por la parte trasera.

Gasto calórico: 182 calorías quemadas

Calculadora de ejercicios sexuales: la ciencia detrás del gasto energético en el sexo

NowPatient lanzó una calculadora de ejercicios sexuales para saber qué posiciones pueden ayudar a quemar más calorías. Para usarla basta con ingresar al sitio de NowPatient haciendo clic aquí.

Al ingresar, las personas deberán colocar en cada una de las poses la cantidad de minutos que duran realizándola. Se puede elegir entre 12 posiciones sexuales diferentes.

Foto: NowPatient.

Al terminar de llenar los recuadros, lo único que hay que hacer es dar clic en “¡Calcular!”. El sistema hará las mediciones correspondientes y arrojará un resultado acorde a los datos ingresados.

Por ejemplo:

Foto: NowPatient.

¿Cómo mide el gasto calórico la calculadora de posiciones sexuales?

La calculadora de ejercicios sexuales funciona tomando la cantidad de minutos que pasa en cada posición sexual y su multiplicación por la cantidad de calorías que se quema en cada posición.

Según NowPatient, el número promedio de calorías quemadas según la posición sexual se tomó de artículos anteriores editados por el mismo sitio sobre el tema.

Los desarrolladores de esta calculadora de ejercicios sexuales señalan que subir de peso puede provocar cambios tanto psicológicos como fisiológicos, por lo que es posible que disminuya la energía y la confianza en uno mismo, además de reducir los niveles de testosterona. Todos estos factores pueden contribuir a la disfunción eréctil y la disminución de la libido.