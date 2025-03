La serie “Adolescencia“, distribuida por Netflix, relata la historia de un joven de 13 años acusado por el homicidio de una compañera de clase. Como parte de la trama, los personajes hacen referencia a un término conocido como “incels“. ¿Qué significa?

Incel, o íncel, es un acrónimo de la expresión inglesa involuntary celibate, que en español significa ‘celibato involuntario‘, según el Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

El término fue acuñado por una mujer canadiense, identificada como Alana con el fin de no revelar su verdadero nombre, que creó el “Proyecto de Celibato Involuntario” en 1997, de acuerdo con la UBA.

“La palabra ‘incel‘ intentaba describir a cualquiera, sin importar el género, que se sintiera solo, que nunca hubiera tenido relaciones sexuales y que no estuviera en una relación desde hace un buen tiempo”, explicó Alana a la cadena británica BBC en 2018.

Dicho proyecto comenzó en Toronto, Canadá, como un portal de internet para aquellos a quienes les costaba establecer relaciones amorosas, según complementó en entrevista con la BBC.

Alana describió al “Proyecto de Celibato Involuntario” como un “lugar amigable” donde ella publicaba artículos. Después se convirtió en un foro donde hombres y mujeres compartían ideas sobre la soledad y podían preguntarse en voz alta por qué ellos no podían conocer a nadie.

“Es probable que hubiera un tono de enojo y rabia y que algunos hombres no tuvieran la menor idea de que las mujeres eran seres humanos únicos e individuales, pero generalmente era un lugar donde los participantes se daban mutuo apoyo”.

La responsable del movimiento aseguró hace siete años que se arrepiente de haberlo creado, pues según su perspectiva, se convirtió en un espacio en el que los hombres culpan a las mujeres de sus problemas.

El arrepentimiento de la mujer canadiense surge después de que, en 2015, descubriera en una revista feminista la historia de Elliot Rodger, un joven de 22 años que mató a seis personas en California antes de darse un tiro en la cabeza.

Antes de su muerte, el hombre había distribuido un documento de 141 páginas en el que expresaba su profundo desprecio hacia las mujeres, alimentando por la frustración que le causaba su propia virginidad.

Además de que la comunidad “incel” lo consideró un héroe, su sentimiento de culpa aumentó cuando, en 2018, un hombre de Toronto llamado Alek Minassian escribió en Facebook: “La rebelión incel ya ha comenzado… ¡Saluden todos al Caballero Supremo Elliot Rodger!”

Poco después, condujo una camioneta por una calle concurrida y causó la muerte de diez personas.

“Estaba muy triste y furiosa. Y que esos asesinatos hubieran ocurrido en mi propia ciudad lo hizo peor. Sufrí mucho (…) Me preguntaba ‘¿Debo sentirme culpable?’ Mis amigos me decían que no. Que lo que había hecho en 1997 había sido crear un movimiento limpio y positivo”.

Alana, creadora del “Proyecto de Celibato Involuntario”