¿Qué tan bueno es tomar vitamina D todos los días? Esto dice Harvard

En redes sociales, farmacias y hasta en conversaciones casuales, la vitamina D se ha convertido en la nueva estrella del bienestar. Pero, ¿realmente es bueno tomarla todos los días? La respuesta, según Harvard Health, no es tan simple como parece.

A la vitamina D se le atribuyen beneficios para casi todo, desde fortalecer los huesos hasta prevenir enfermedades graves como cáncer, diabetes o depresión, entonces qué dicen los expertos.

¿Tomar vitamina D diario es bueno o malo?

“Depende de cuánto tomes, por qué lo haces y quién te lo recomienda”, dijo la Universidad de Harvard. Y advirtió que su consumo sin control puede traer más problemas que beneficios.

Sí, la vitamina D es esencial para la salud ósea, ya que ayuda a absorber el calcio y el fósforo. Pero “tomarla todos los días en altas dosis, como lo hacen muchas personas por cuenta propia, puede ser riesgoso”, explicó la Universidad.

¿Qué tan común es el exceso de vitamina D?

La cantidad sugerida es de 600 UI por día, que equivale a 15 microgramos.

Sin embargo, un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association (JAMA), alertó que un gran n{umero de personas tomaban dosis potencialmente peligrosas (más de 4000 UI diarias).

Hubo un 18% más de personas que consumían 1000 UI o más al día.

Harvard alertó: “más no es mejor”. Incluso, más puede ser peor.

Riesgos de tomar demasiada vitamina D

El exceso de esta vitamina no es inofensivo. Puede provocar:

Hipercalcemia (demasiado calcio en la sangre)

(demasiado calcio en la sangre) Cálculos renales

Depósitos de calcio en arterias o tejidos blandos

Más caídas y fracturas, especialmente en adultos mayores, como reveló un estudio de 2010

Fuente: Harvard Health

¿Qué beneficios tiene si se toma con moderación?

Harvard Health destacó que cuando se toma en cantidades adecuadas, la vitamina D puede ayudar en:

Personas con deficiencia

Adultos mayores

Quienes viven en zonas con poca exposición solar

Personas con obesidad, piel oscura o problemas que impiden absorberla bien

Aunque, los estudios sobre su efectividad para prevenir enfermedades graves aún son poco concluyentes, aclaró Harvard.

¿La necesitas todos los días?

No necesariamente, dice la institución estadounidense. “Tus niveles de vitamina D dependen de factores como”:

Dónde vives : en zonas con poco sol, puedes producir menos.

: en zonas con poco sol, puedes producir menos. Edad : después de los 65 años, la piel genera menos vitamina D.

: después de los 65 años, la piel genera menos vitamina D. Color de piel : las personas con piel oscura suelen tener niveles más bajos.

: las personas con piel oscura suelen tener niveles más bajos. Peso : con obesidad, la vitamina D se almacena en grasa y circula menos por la sangre.

: con obesidad, la vitamina D se almacena en grasa y circula menos por la sangre. Dieta : pocos alimentos la contienen naturalmente (salmón, sardinas, leche fortificada, etc.).

: pocos alimentos la contienen naturalmente (salmón, sardinas, leche fortificada, etc.). Enfermedades: afecciones digestivas o hepáticas dificultan su absorción.

“Tomarla todos los días no es dañino si lo haces con moderación y supervisión médica. El peligro está en automedicarse o exceder las dosis recomendadas”, concluyó la Universidad de Harvard.