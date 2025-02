¿Es verdad que comer tacos de tripa es saludable y que incluso, son mejores que una ensalada, tal como lo aseguran distintos medios de comunicación y videos redes sociales? En Unotv.com preguntamos a la experta en nutrición, Carla Paola Aceves, si estas afirmaciones son ciertas o no.

Ante los videos virales que circulan en redes sociales en los que se afirma que comer tacos de tripa es más saludable que una ensalada, Aceves dijo que esta aseveración debe tomarse con cautela.

“Suele decirse que una ensalada es menos que un taco de tripa porque muchas de las ensaladas que venden les agregan también grasas por los aderezos, y las cantidades de aderezo es bastante alta en la mayoría de las ensaladas que venden, pero jamás va a ser que una ensalada o que las verduras y vegetales de la ensalada sean los causantes de que sea menos saludable que un taco de tripa. No lo es”.

La tripa de res al natural y cruda tiene un contenido moderado de grasa, sin embargo, esto no es así cuando se cuece. Y es que según Aceves, cuando la tripa se cuece ésta merma a aproximadamente la mitad, por lo que la grasa se concentra al doble y por lo tanto se vuelve un alimento de origen animal de alto aporte de grasa.

No obstante, la experta fue enfática en señalar que la grasa total que contiene la tripa al ser cocinada es, principalmente, grasa saturada, la cual debe ser consumida sólo en pequeñas cantidades.

Aceves aclaró que, si bien “la tripa también contiene grasa monoinsaturada es muy poquita y no se compara con el total de la grasa saturada que contiene, además de que contiene bastante colesterol“.

Sin embargo, esto no quiere decir que “la tripa sea mala en general porque también va a tener vitamina A, ácido fólico, calcio, hierro y potasio”, dijo.

El cómo se prepare la tripa para ser consumida “es justamente donde radica qué tan saludable o qué tan perjudicial puede ser para la salud”, aseguró la nutrióloga.

Por ello, la especialista sugirió que, la mejor forma de consumir este alimento es preparándola en casa, quitando el exceso de grasa que contiene y a cocinarla asada, ya que de esta forma se puede controlar la cantidad de grasas totales que se ingieren.

De acuerdo con Aceves, al comer tacos de tripa asada, ésta carne ya no va a tener más que su propia grasa para freírse y no se sobrecarga de más grasa saturada, tal como sí ocurre al freírla con manteca extra.

La nutrióloga sugiere considerar la cantidad de grasas saturadas que contiene un taco de tripa antes de consumirlo para de esta forma tener en cuenta el aporte calórico y el impacto que tendría en el organismo.

“Tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de grasas saturadas no supere el 10% de las calorías totales”, esto sería, traduciéndolo en una dieta de dos mil calorías que es la de una persona promedio, sería que solamente podría consumir 20 gramos de grasa saturada en todo el día”, esto a su vez, equivale a comer máximo tres tacos de tripa de 50 gramos de carne cada uno, siempre y cuando se trate de tripa asada y no frita.

50 grs de tripa de res asada = 1 taquito de tripa

1 taquito de tripa = 10 gramos de grasa general (7.5 grs grasa saturada y 2.5 de otro tipo de grasas)

7.5 grs de grasa saturada x 3 taquitos = 22.5 gramos de grasas saturadas totales

20 gramos de consumo recomendado de grasas saturadas vs 22.5 grs de grasa saturada por tres tacos de tripa

Al consumir tacos de tripa, también es importante tomar en cuenta el consumo total de grasas que se realiza durante el día, ya que los tacos de tripa “tristemente no son el único alimento con grasa saturada que se consuma en el día”.

“Si tu a parte de estos tacos comes algún alimento ultraprocesado que en su empaque tenga el sello de “exceso de grasas saturadas”, tendrías que sumar todo esto al total de grasa ingerida”.

Por ello, la experta recomienda vigilar la cantidad de alimentos ultraprocesados o ricos en grasas saturadas que se consumen en el día, para no exceder el límite recomendado y así poder disfrutar de unos ricos y deliciosos tacos de tripa.

“A lo mejor ese día no comiste yema de huevo o no hubo ningún otro producto con grasa animal, entonces no habría ningún problema. Tu podrías organizar tu día, semana o mes para saber qué día quisieras irte por tus taquitos de tripa sin que pierda el equilibrio o deje de ser saludable comer taquitos de tripa”.

Carla Paola Aceves, nutrióloga