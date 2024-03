Quedarte en cama todo el día, así afecta la nueva tendencia en TikTok

(Ilustración) Hombre con dispositivo móvil recostado. | Foto: Shutterstock.

“Pudrirse en la cama” es la nueva tendencia popular de “salud mental” de TikTok, la cual consiste en quedarse en cama todo el día con la intención de “recuperar” tiempo que de otro modo podría dedicarse a trabajar, hacer ejercicio, estudiar u otras actividades “productivas”. Sin embargo, esto podría ser perjudicial para la salud, así lo dio a conocer este lunes el sitio Scientific American.

Nueva tendencia de TikTok puede alterar el ciclo del sueño

Usuarios en redes sociales aseguran que después de quedarse en cama todo el día se sienten rejuvenecidos o tienen una mejor concentración mental; pero lo cierto es que, sus aparentes beneficios pueden ser contraproducentes, ya que, pueden arruinar el método más confiable y natural de reinicio de la mente y el cuerpo: dormir.

Y es que, según Fiona Barwick, profesora clínica asociada y jefa asociada de la división de medicina conductual del sueño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, quedarse en la cama todo el día parece afectar tres elementos importantes de la salud del sueño.

El primero de ellos es el ritmo circadiano, es decir, el reloj interno que está sintonizado con la luz y la oscuridad y regula el ciclo de sueño-vigilia. Esto se debe a que al quedarse en cama todo el día, es posible que no se vislumbre más luz que el brillo de una pantalla o de los focos durante la noche, lo que puede alterar este reloj interno, que en la mayoría de las personas funciona en un ciclo cercano a las 24 horas.

“La luz tiende a suprimir y retrasar la melatonina, la hormona inductora del sueño liberada por la glándula pineal en nuestro cerebro. Si te estás pudriendo en la cama y no tienes luz hasta la tarde, no has recibido esa señal de luz circadiana de la mañana que establece el horario para dormir la noche siguiente”, dijo la especialista.

El ritmo circadiano también ayuda a regular la necesidad biológicamente innata de dormir, la cual aumenta a lo largo del día y se ve agravada por la actividad y el ejercicio. Pero permanecer en la cama durante demasiado tiempo puede alterar el impulso del sueño y hacer retroceder la ventana de somnolencia.

Además, utilizar la cama como lugar para pasar el tiempo despierto también influye en las señales de sueño, una parte importante de la higiene del sueño. Estas señales son las asociaciones mentales que se forman entre el sueño y ciertos momentos, lugares como la cama e incluso entradas sensoriales como los olores.

A pesar de ello, la especialista destacó que pasar un día completo en la cama no implica este tipo de riesgos, y que, son los períodos más largos o más frecuentes los que pueden causar cierta reacción en forma de fatiga, un reloj interno desregulado y niveles más altos de estrés al enfrentar tareas de las que sólo hemos escapado temporalmente.