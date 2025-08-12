GENERANDO AUDIO...

La rabia afecta a mamíferos. FOTO: Getty Images | Shutterstock

La rabia es un virus que afecta a mamíferos y que, en la mayoría de los casos, tiene un desenlace fatal. Recientemente, autoridades sanitarias confirmaron la muerte de dos cabezas de ganado por rabia bovina en los municipios de Atolinga y Tepechitlán, al sur del estado de Zacatecas, lo que ha encendido las alertas en la región.

Te decimos qué es este virus que afecta también a los humanos y los síntomas que llegan a tener quienes se contagian.

¿Qué es la rabia?

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSA), la rabia es una enfermedad propia de animales que puede transmitirse al ser humano. Afecta a casi todos los mamíferos, como perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gatos, ratones, conejos, monos y murciélagos.

Uno de los primeros signos en animales es un cambio inexplicable en su comportamiento: perros tranquilos pueden volverse agresivos, y canes agresivos tornarse inusualmente dóciles.

Existen dos tipos principales de rabia:

Rabia urbana o doméstica: transmitida principalmente por perros y gatos.

transmitida principalmente por perros y gatos. Rabia silvestre: transmitida por animales de campo o en libertad.

¿Cómo puede infectarse un humano?

El contagio ocurre por contacto con la saliva de un animal enfermo. No es necesaria una mordedura; basta con que la saliva entre en contacto con una herida, rasguño profundo, quemadura o mucosa.

El periodo de incubación depende del lugar y la cantidad del virus. Si el contacto es en cabeza, cuello o brazos, el virus llega más rápido al sistema nervioso central.

Síntomas de la rabia en humanos

En una primera etapa, la persona puede presentar:

Fiebre ligera (38°C), dolor de cabeza y depresión nerviosa.

Dificultad para tragar y respirar, espasmos dolorosos en la laringe.

Temblores, taquicardia y parálisis progresiva.

En etapas más avanzadas, se presenta hidrofobia, ataques de pánico, agresividad, alucinaciones y salivación excesiva. Después de esta fase, la enfermedad evoluciona hacia la parálisis y, finalmente, la muerte.

Un problema global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la rabia un problema de salud pública presente en más de 150 países y territorios.