No es la belleza, estos son los rasgos que buscan hombres y mujeres en una pareja: estudio

El atractivo físico es el tercer rasgo preferido. | Foto: Shutterstock.

¿Buscas pareja y no sabes cómo impactar a las personas?, no te preocupes, porque un grupo de investigadores reveló cuáles son los rasgos que más buscan, hombres y mujeres, al encontrar pareja. El estudio fue publicado en la revista especializada Archives of Sexual Behavior el pasado 27 de febrero.

¿Qué es lo que más buscan las personas en un hombre o mujer?

Los resultados del estudio indicaron que, independientemente del género u orientación sexual de cada participante, el rasgo que más buscan las personas en una pareja es la inteligencia.

A éste, le siguen en segundo lugar, la amabilidad, en tercer lugar, el atractivo físico, en cuarto lugar la salud y, por último, el estatus socioeconómico.

No obstante, el estudio destaca que, en el grupo de personas heterosexuales, existen diferencias típicas en el orden de los rasgos según el sexo, es decir, si es hombre o mujer. Mientras que grupos específicos, por sexo y orientación sexual, se vincularon con una variación en la preferencia de rasgos de atractivo físico, amabilidad y estatus socioeconómico.

Otra variable en los resultados se presenta en la duración de la relación. Aquellos que buscaban relaciones a largo plazo tendían a priorizar aún más la bondad y la inteligencia.

Sin embargo, una vez que cierto nivel de atractivo físico o estatus socioeconómico se alcanzaba, estas cualidades perdían importancia en comparación con la inteligencia y la bondad.

El estudio también dio a conocer que el estatus socioeconómico era una prioridad baja para la mayoría de los participantes, especialmente para los hombres.

¿Cómo fue posible saber esto?

Los expertos analizaron a 778 voluntarios brasileños de diferentes sexos, orientaciones sexuales y edades. Los participantes asignaron puntajes a distintos rasgos que consideraban importantes en una pareja ideal. Los rasgos calificados eran: la inteligencia, la amabilidad, el atractivo físico, la salud y el nivel socioeconómico.

No obstante, los investigadores advirtieron sobre las limitaciones del estudio y la necesidad de investigaciones adicionales utilizando escenarios de la vida real para obtener una imagen más precisa de las preferencias de las personas al momento de buscar pareja.