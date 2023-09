Rebrote de COVID-19: síntomas y medidas que debes tener presente

Nuevas mutaciones de la variante Ómicron, junto con otros factores, como una mayor movilidad o el ya no usar cubrebocas, han provocado un rebrote de COVID-19 en México y en el mundo en las últimas semanas, según especialistas del Tec de Monterrey.

Alrededor de 15 países ya han reportado casos de la subvariante BA.2.86, destacó la Dra. Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud. Aunque, aclaró que este rebrote de COVID-19 no ha provocado un aumento en hospitalizaciones o muertes.

Según explica la doctora, la sintomatología que una persona puede presentar actualmente, sobre todo si el contagio fue a causa de una variante, es extremadamente similar a lo que ya conocemos del COVID o incluso una gripa “normal”.

Esto último, reflexionó la Dra. Aguirre, puede ser un problema particular, ya que se está al margen de la temporada de influenza, así como en vísperas del invierno, mismas que podrían generar confusiones en síntomas.

Los síntomas conocidos del virus que pueden ayudarte a identificar un posible contagio de COVID son:

Según lo que cuenta la doctora sobre la experiencia de los pacientes tras la infección por BA.2.75, en la mayoría de los casos las molestias son leves, sin síntomas claros que pueden durar más de 4-5 días.

Para la Dra. Aguirre, las medidas más efectivas para el panorama actual giran en torno a generar una fuerte conciencia tanto de nosotros mismos y nuestro cuerpo como de los entornos en los que nos desarrollamos. Estos son 5 consejos para evitar escenarios peligrosos en caso de contagios.

A pesar de que un nuevo encierro sin contacto total es poco probable, el peligro de contagio aumenta en lugares sin ventilación, según la Dra. Aguirre.

“En las escuelas, guarderías, hospitales, en el metro, etc. pues sé que de antemano va a haber muchísima gente en muy poco espacio o en un espacio cerrado, entonces por el incremento de casos sí sugiero regresar al cubrebocas”.

Si se planea estar en el parque o en lugares abiertos con poco contacto, no es necesario el cubrebocas, pero para entornos de convivencia con otras personas es importante prever, dice la especialista.

Vacunarse contra COVID con el biológico que se tenga disponible al momento en México es importante para evitar contagios en el rebrote actual. La experta recalcó que es imperativo vacunarse si eres población de riesgo, como tener comorbilidades, o ser paciente con cáncer o trasplantes, o bien, si nunca te has vacunado.

Explicó que en Estados Unidos ya están disponibles vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer para la nueva variante del 2023, a lo que la doctora recalcó que no se deben considerar como nuevos boosters, sino como dosis nuevas.

Al empezar con síntomas respiratorios como congestión, dolor de garganta o estornudos, serecomienda asumir que se trata de una infección viral, por lo que se debe buscar ayuda médica.

La Dra. Aguirre recomendó no automedicarse, y seguir las indicaciones médicas, como cumplir un aislamiento deentre de 5 a 10 días, según diversos factores. “Hay que estar muy conscientes de cómo nos sentimos en esta época y no denominarlo una simple gripa, porque muchas veces eso lleva a que contagiemos a otros sin saber que estábamos infectados”.

Aguirre indica que las pruebas de detección para COVID todavía son herramientas extremadamente valiosas y acertadas para determinar si una persona está infectada o no.

“Si una prueba de antígeno me sale negativa, pero yo tengo la sospecha alta de que pueda ser COVID y hago una PCR y sale positiva, ya con eso tengo el diagnóstico (…) El rendimiento de estas pruebas no ha cambiado con estas nuevas subvariantes y si es conveniente hacernos la prueba porque eso va a determinar que el paciente se aísle a tiempo y no siga transmitiendo el virus”.

Dra. Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud.