Reemplazar la mantequilla con aceites vegetales. Foto: The New York Times

Una investigación sobre cómo reemplazar la mantequilla con aceites vegetales se da a conocer con un reciente estudio de Harvard publicado en JAMA Internal Medicine.

Basándose en décadas de datos recopilados a través de estudios observacionales a largo plazo, los investigadores investigaron si la mantequilla y los aceites vegetales afectan la mortalidad.

¿Una comida básica para llevar?

“Una mayor ingesta de mantequilla aumenta el riesgo de mortalidad, mientras que una mayor ingesta de aceite a base de plantas lo reducirá”, dice Yu Zhang, autor principal del estudio.

Y lo que es más importante, elegir sustituir ciertos aceites vegetales por mantequilla podría ayudar a la gente a vivir más tiempo.

¿Qué encontró el estudio sobre la mantequilla versus los aceites vegetales?

Los investigadores dividieron a los participantes en cuatro grupos en función de la cantidad de mantequilla y aceites vegetales que reportaron usando en cuestionarios dietéticos.

Compararon las muertes entre los que consumían las cantidades más altas de mantequilla o aceites vegetales con los que menos consumían, en un período de hasta 33 años.

Los aceites de la planta ganaron con competencia. Un 15% de mayor riesgo de muerte se observó entre los que comían más mantequilla en comparación con los que menos comían. Se observó un 16% menor de riesgo de muerte entre los que consumieron la mayor cantidad de aceites vegetales en comparación con los que menos consumieron.

El mayor consumo de mantequilla también aumentó el riesgo de muertes por cáncer. Y una mayor ingesta de aceite vegetal cortó el riesgo de morir de cáncer o enfermedades cardiovasculares como accidente cerebrovascular o ataque al corazón.

Mientras que el estudio examinó cinco aceites vegetales, sólo la soja, la canola y el aceite de oliva estaban vinculados con beneficios de supervivencia.

Cambiar una pequeña cantidad de mantequilla en la dieta diaria de unos 10 gramos, que es un poco menor que una cucharada para una cantidad equivalente de esos aceites a base de plantas se vinculó con menos muertes totales y menos muertes por cáncer, según un análisis de modelado.

¿Cómo podría mejorar la salud la sustitución de los aceites vegetales por la mantequilla?

“La mantequilla casi no tiene ácidos grasos esenciales y una cantidad modesta de grasa trans, el peor tipo de grasa para enfermedades cardiovasculares”, dijo el doctor. Walter C. Willett, profesor de epidemiología y nutrición en el Harvard T.H. Chan School of Public Health y profesora de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, señalada por correo electrónico.

Por el contrario, los aceites vegetales destacados en este estudio son ricos en antioxidantes, ácidos grasos esenciales y grasas insaturadas, que la investigación ha vinculado a niveles más saludables de colesterol y triglicéridos y menor resistencia a la insulina.

Especialmente cuando se sustituye por una grasa saturada como la mantequilla, los aceites vegetales también pueden ayudar a reducir la inflamación crónica dentro del cuerpo.

Hacer tales sustituciones se alinea con las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y las Directrices dietéticas actuales para los estadounidenses por una alimentación saludable que reducen el riesgo de enfermedad crónica.

¿Y para los amantes de la mantequilla?

“Un poco de mantequilla ocasionalmente por su sabor no sería un problema”, dice el doctor. Willett. “Pero para una mejor salud, utilice aceites vegetales líquidos siempre que sea posible en lugar de mantequilla para cocinar y en la mesa”.

Hay que tratar de probar una variedad de aceites vegetales, como diferentes aceites de oliva, aceite de mostaza y aceite de sésamo, para aprender cuáles disfrutas con diferentes propósitos, sugiere el experto.

Además, una mezcla de mantequilla con aceites o a veces un poco de mantequilla por sí solas puede satisfacer las papilas gustativas.

¿Qué hay de las limitaciones y fortalezas del estudio?

El estudio publicó los datos recopilados a través de un cuestionario respondido cada cuatro años por más de 221 mil adultos que participaban en el Estudio de Salud de Enfermeras, el Estudio de Salud de la Enfermera II y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud.

Como es cierto en todos los estudios observacionales, este tipo de investigación no puede probar causa y efecto, aunque se suma al cuerpo de evidencia. Debido a que la mayoría de los participantes eran profesionales blancos de la salud, los hallazgos pueden no aplicarse a una población más amplia.

Los investigadores se ajustaron para muchas variables que pueden afectar la salud, incluyendo edad, actividad física, estado tabáquico y antecedentes familiares de enfermedades como el cáncer y la diabetes. El tamaño del estudio, la duración del seguimiento y múltiples ajustes como estos son todas fortalezas.

Copyright 2025 by Harvard University