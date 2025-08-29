Regreso a clases 2025: ¿por qué es clave que los niños vayan desayunados a la escuela?

GENERANDO AUDIO...

Regreso a clases 2025; lo vital que es el desayuno. Foto: Getty

El regreso a clases 2025 es el lunes primero de septiembre para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por lo que varios menores comienzan el calendario escolar del próximo año. Y uno de los aspectos fundamentales que deben tomar en cuentan mamás, papás y tutores, es el desayuno.

“Sin desayuno, no hay concentración”, así lo señala la guía de la Profeco 2025 que corresponde a la vuelta de los alumnos a las aulas. Ahí se menciona que esta comida es vital, pues con ello se procura la salud desde temprana hora.

¿Por qué es clave que los niños vayan desayunados a la escuela?

Al despertar, el cuerpo pide energía (es como cargar las pilas antes de ir a la escuela). Por ello, para el regreso a clases 2025 se enfatiza que el desayuno aporta los nutrientes esenciales que ayudan a preparar al cuerpo y la mente para las actividades del día, especialmente en edad escolar.

“Un desayuno completo, para una infancia saludable.”, así lo comparte la Profeco, quien añade lo positivo y lo negativo de tomar este alimento a primera hora del día:

Cuando sí desayunan

Se concentran mejor y aprenden más rápido

Tienen energía para todo el día

Desayunar bien ayuda a que elijan mejor lo que comen durante el día

Se enferman menos

Llegan de mejor humor y se sienten con más ánimo en clases

Cuando no desayunan

Se distraen con facilidad y les cuesta concentrarse

Tienen sueño o se sienten débiles

Están irritables o tristes

Bajan sus defensas y se enferman con más facilidad

Son más propensos a padecer sobrepeso, obesidad o diabetes

¿Qué hacer para que las niñas y niños disfruten su desayuno?

Se les debe ayudar a dormir bien para despertar con energía

Dormir lo suficiente les permite despertar con buen ánimo y sin prisas. Si se acuestan temprano, tendrán tiempo para desayunar con calma y empezar el día de mejor humor.

Desayunar en familia siempre que se pueda

Ese ratito juntos en la mañana puede hacer una gran diferencia. Acompañarlos mientras comen les da seguridad, fomenta buenos hábitos y, si ven que tú también eliges alimentos saludables, probablemente querrán imitarlos.

Variarles el menú, ¡la creatividad también se come!

No hace falta complicarse: con poco tiempo se pueden preparar opciones ricas y nutritivas. Fruta picada, huevo, quesadillas con verduras o un licuado casero pueden ser grandes aliados. Cambiar el menú de vez en cuando mantiene el interés y les invita a probar de todo.

Que el desayuno no los agarre por sorpresa

La noche anterior, hay que tomarse un momento para decidir qué van a desayunar. Si se les da chance de participar, no solo se emocionan más con la comida: también aprenden a organizarse y a elegir mejor.

Refrigerios saludables

Para este regreso a clases 2025, la Profeco destaca que los refrigerios saludables son una excelente opción para mantener la energía durante el día. Para ello, es importante elegir alimentos como frutas, verduras, nueces o yogurt, que proporcionan nutrientes esenciales. Unos ejemplos son:

Sandwich

Sandwich de pan integral con aguacate, con una rebanada de jamón, queso panela y lechuga

Como complemento, media taza de manzana picada en cuadritos

Así como una taza de palomitas hechas en casa

Cinco almendras o nueces

Y agua natural o simple

Sincronizada con pico de gallo

Media o una sincronizada, la cual llevará una rebanada de jamón, queso Oaxaca y un recipiente pequeño con su pico de gallo (jitomate, cilantro y si lo prefieres cebolla y aguacate)

A ello, como complemento puede ser media pieza de plátano

Así como media taza de yogur griego sin azúcar

Agua natural o simple

Mollete