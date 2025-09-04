GENERANDO AUDIO...

Alejandro García, médico pediatra, explicó en entrevista en “A las nueve en Uno”, con Pablo Valdés y Juan Rivas, cuáles son las enfermedades a las que se exponen los estudiantes en este regreso a clases, la importancia de mantener la cartilla de vacunación completa y los posibles contagios de piojos.

El regreso a clases de los estudiantes puede ser complicado y algunos pueden llegar con las defensas bajas, es de suma importancia seguir los consejos de los especialistas.

Estudiantes expuestos a virus en cada temporada escolar

El pediatra detalló que durante las vacaciones los niños conviven en grupos reducidos, pero al regresar a clases entran en contacto con virus que no habían enfrentado en semanas.

Cuando el ciclo escolar inicia en enero , la exposición es mayor a virus respiratorios propios del invierno

, la exposición es mayor a virus respiratorios propios del invierno En este periodo de regreso a clases, los estudiantes pueden contraer virus gastrointestinales, respiratorios y otras infecciones, por lo que recomienda estar preparados para distintos escenarios

¿Los piojos se contraen por tener la cabeza sucia?

Respecto a los piojos, García aclaró que no están relacionados con la falta de higiene. Si un alumno presenta pediculosis, es probable que el contagio se extienda a todo el salón.

Las medidas de prevención en este caso incluyen:

Revisar la cabeza de los niños

No compartir gorras ni accesorios

Cabello corto en niños y recogido en niñas

Sarampión: enfermedad prevenible con vacunación

García subrayó que el sarampión prácticamente no existía en México gracias al esquema nacional de vacunación, considerado uno de los mejores del mundo.

Sin embargo, recordó que actualmente se han registrado más de 600 casos confirmados en el país.

“La vacunación es la única forma de prevención, ya que el sarampión no tiene tratamiento. El sistema inmunológico debe generar la respuesta para superarlo”, señaló.

El pediatra advirtió que, en casos graves, el sarampión puede provocar:

Secuelas respiratorias y neurológicas

La muerte, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores

Antivacunas: origen y realidad en México

Sobre los grupos antivacunas, García explicó que el movimiento inició en California, Estados Unidos, por la falsa asociación entre vacunas contra sarampión y autismo.

Destacó que en México no existe un frente fuerte contra la vacunación, solo grupos aislados, y que la mayoría de la población está a favor.

“La vacuna no puede generar autismo, se trata de un trastorno genético con el que nace el paciente”, puntualizó.

Recomendaciones de vacunación por grupo de edad

El especialista aconsejó revisar la cartilla de vacunación y tomar en cuenta lo siguiente:

Guardería : influenza, tosferina y sarampión

: influenza, tosferina y sarampión Preescolar : varicela, sarampión, influenza, COVID y rotavirus

: varicela, sarampión, influenza, COVID y rotavirus Adolescentes: faringoamigdalitis, infecciones bacterianas e influenza

“Si no nos vacunamos, infecciones como sarampión, varicela, rubéola y paperas pueden regresar con fuerza a México”, advirtió.

Si un niño presenta fiebre, tos o diarrea, no debe asistir a la escuela; lo recomendable es llevarlo al pediatra o centro de salud.

Vitaminas y probióticos en la salud infantil

El pediatra aclaró que la vitamina C y D favorecen el buen funcionamiento del sistema inmunológico, pero no deben considerarse un sustituto de las vacunas.

Sobre los probióticos, indicó que solo aquellos de grado médico, como bifidobacterium lactis y lactobacillus rhamnosus, han demostrado mejorar la microbiota y con ello la respuesta inmunológica.

Vacunas clave en este ciclo escolar

El pediatra recordó a los padres aprovechar la visita para el certificado médico y verificar la cartilla de vacunación.

Recomendaciones inmediatas:

Aplicar la vacuna de influenza en las próximas semanas

en las próximas semanas Vacunación contra neumococo en niños pequeños

en niños pequeños Contar con al menos dos dosis de triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

“La mejor manera de proteger a los niños es la vacunación. Revisar la cartilla y acudir al médico de confianza es fundamental en este regreso a clases”, concluyó Alejandro García.