Remedios naturales para la depresión: ¿son eficaces?

Los remedios naturales no están regulados. Foto: Shutterstock.

El tratamiento de la depresión puede incluir medicamentos y psicoterapias, según la indicación del médico tratante. Sin embargo, también existen en el mercado una serie de remedios naturales para tratar la depresión.

Pero. ¿sirven los remedios naturales para la depresión?

La Clínica Mayo advierte que los remedios naturales para la depresión no son un reemplazo para el diagnóstico y el tratamiento médicos. Además de que no son del todo seguros, y se requieren más estudios para determinar cuáles son más eficaces para ayudar a los pacientes con esta enfermedad y qué efectos secundarios pueden provocar. Algunos suplementos que se promocionan para ayudar con la depresión son:

Hierba de San Juan

Aunque este suplemento herbario se encuentra disponible para tratar la depresión, éste no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la Clínica, aunque la hierba de San Juan puede ser útil para la depresión leve o moderada, se debe usar con precaución. Esto debido a que puede interferir con muchos medicamentos, incluidos anticoagulantes, píldoras anticonceptivas, quimioterapia, medicamentos para el VIH/SIDA y para prevenir el rechazo de órganos después de un trasplante.

Además, se sugiere evitar tomar hierba de San Juan mientras se estén tomando antidepresivos; ya que, la combinación puede causar efectos secundarios graves.

SaMe

Este suplemento dietético es una forma sintética de una sustancia química que se encuentra de forma natural en el cuerpo.

SAMe es la abreviatura de S-adenosilmetionina y tampoco está aprobada por la FDA como un remedio o fármaco para tratar la depresión en los Estados Unidos, aunque está disponible.

La Clínica Mayo advierte que en dosis más altas, la SAMe puede causar náuseas y estreñimiento. Además, de que no se debe usar si se está tomando un antidepresivo recetado, ya que la combinación puede provocar efectos secundarios graves. La SAMe podría ocasionar manía en personas con trastorno bipolar.

Ácidos grasos omega 3

Los omega 3 son las grasas que se encuentran en el pescado de agua fría, la linaza, el aceite de linaza, las nueces y algunos otros alimentos. Actualmente, los suplementos de esta grasa están siendo estudiados como un posible tratamiento para la depresión y para los síntomas depresivos en personas con trastorno bipolar.

Aunque se considera generalmente seguro, el suplemento puede tener un sabor a pescado y, en dosis altas, puede interactuar con otros medicamentos.

En tanto a su efectividad en el tratamiento de la depresión, se necesita más investigación para determinar si tiene un efecto en la prevención o mejora de este padecimiento. No obstante, se sabe que el omega 3 parece tener beneficios para la salud del corazón.

Azafrán

El extracto de azafrán puede reducir los síntomas de la depresión, pero se necesitan más estudios. Las dosis altas pueden causar efectos secundarios significativos, indica la institución.

5-HTP

El suplemento llamado 5-hidroxitriptófano, también conocido como 5-HTP, puede jugar un papel en mejorar los niveles de serotonina, un químico que afecta el estado de ánimo. Pero las pruebas son preliminares y se necesita más investigación.

Existe una preocupación de seguridad de que el uso del 5-HTP pueda causar una afección neurológica severa, pero el vínculo no está claro. Otra preocupación de seguridad es que el 5-HTP es que podría aumentar el riesgo de síndrome de serotonina, un efecto secundario grave, si se toma con ciertos antidepresivos recetados.

DHEA

La dehidroepiandrosterona, también llamada DHEA, es una hormona que genera el cuerpo. Los cambios en los niveles de DHEA se han relacionado con la depresión. Varios estudios preliminares muestran una disminución en los síntomas de depresión cuando se toma DHEA como suplemento dietético, pero se necesita más investigación.

Aunque por lo general se tolera bien, la DHEA tiene efectos secundarios potencialmente graves, en particular si se usa en dosis altas o a largo plazo. La DHEA elaborada a partir de soya o ñame silvestre no es eficaz.

La depresión en México

En México, 3.6 millones de personas adultas padecían depresión hasta enero de 2023. De ellas, 1% son casos severos, según un estudio realizado en 2021 por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud.