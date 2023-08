¿Son ronquidos o apnea del sueño? Cómo identificar y diferenciar a uno de otro

¿Son ronquidos o es apnea del sueño? No te confundas | Foto: Getty Images

Los ronquidos son síntoma de la apnea del sueño de tipo obstructivo (AOS); sin embargo, no todas las personas que roncan tienen este síndrome, según la organización especializada Cigna Health. En Unotv.com te explicamos cuáles son las diferencias entre un fenómeno y otro.

Diferencias entre ronquidos y apnea del sueño

El ronquido y las apneas del sueño presentan una importante repercusión social, familiar y personal, según el Dr. Alex Ferré, especialista en Medicina del Sueño de Barcelona. También precisa que son fenómenos con diferencias, pero que a veces están en la misma persona. Éstas son sus principales diferencias.

Descripción general

La apnea del sueño es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces. La Clínica Mayo precisa que existe la AOS, así como la apnea central del sueño y la apnea central del sueño surgida durante un tratamiento.

“Si roncas sonoramente y sientes cansancio incluso después de una noche completa de sueño, es posible que tengas apnea del sueño”. Clínica Mayo

En el caso de los ronquidos, son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos vibren al respirar. Casi todas las personas roncan de vez en cuando, pero para algunas personas esto puede ser un problema crónico. A veces, también puede indicar una enfermedad grave, según la Clínica Mayo.

Causas

Los ronquidos pueden deberse a la anatomía de la boca y de los senos paranasales, el consumo de alcohol, las alergias, los resfríos y el peso. Los tejidos de la garganta se pueden relajar lo suficiente como para bloquear parcialmente las vías respiratorias y vibrar.

El síndrome de la apnea del sueño obstructiva ocurre cuando se relajan los músculos de la parte posterior de la garganta. Cuando los músculos se relajan, las vías respiratorias se reducen o cierran al inspirar. Por este motivo, no se obtiene el aire suficiente, lo que puede reducir el nivel de oxígeno en sangre.

Síntomas

Los ronquidos son sólo uno de los múltiples síntomas de la apnea del sueño. Ambos fenómenos tienen signos individuales e independientes, entre ellos:

Síntomas de la apnea del sueño Síntomas de los ronquidos – Ronquidos fuertes.

– Episodios en los que la respiración se detiene al dormir

-Jadear al respirar mientras se duerme

– Despertar con la boca seca

– Dolor de cabeza por la mañana

– Insomnio

– Somnolencia diurna excesiva (hipersomnia)

– Dificultad para prestar atención mientras estás despierto

– Irritabilidad – Pausas de respiración presenciadas durante el sueño

– Somnolencia excesiva durante el día

– Dificultad para concentrarse

– Dolores de cabeza por la mañana

– Dolor de garganta al despertar

– Sueño intranquilo

– Jadeo o ahogo por la noche

– Presión arterial alta

– Dolor en el pecho por la noche *En negritas están los síntomas comunes entre la apnea del sueño y los ronquidos.

Factores de riesgo

La apnea del sueño y los ronquidos también difieren radicalmente en cuanto a los factores de riesgo, de acuerdo con la Clínica Mayo de Minnesota.

Factores de riesgo de la apnea del sueño Factores de riesgo de los ronquidos – Sobrepeso

– Cuello grueso

– Vías respiratorias estrechas

– Ser hombre

– Edad avanzada

-Antecedentes familiares

– Consumo de alcohol o tranquilizantes

– Fumar

– Congestión nasal

– Enfermedades (diabetes, presión arterial alta, ovario poliquístico y afecciones pulmonares) – Ser hombre

– Tener sobrepeso

– Tener una vía aérea estrecha

– Beber alcohol

– Tener problemas nasales

– Tener antecedentes familiares de ronquidos

– Apnea obstructiva del sueño

Complicaciones

Los ronquidos habituales pueden ser más que una simple molestia y sus complicaciones no son graves. Caso contrario a lo que pasa con la apnea del sueño obstructiva, según la Clínica Mayo.

Complicaciones de la apnea del sueño Complicaciones de los ronquidos – Fatiga durante del día

– Hipertensión arterial

– Problemas cardíacos

– Diabetes tipo 2

– Síndrome metabólico

– Complicaciones con medicamentos

– Complicaciones en cirugía

– Problemas hepáticos

– Parejas con privación del sueño – Somnolencia diurna

– Frustración o enojo frecuentes

– Dificultad para concentrarse

– Riesgo presión arterial alta

– Riesgo de afecciones cardíacas

– Riesgo de accidente cerebrovascular

– Riesgo de agresión o problemas de aprendizaje en niños

– Riesgo de sufrir accidentes automovilísticos por el sueño

¿Cómo identificar si son simples ronquidos o apnea del sueño?

Las personas que roncan y no tienen apnea del sueño, los ronquidos son estables y no interrumpen el sueño. “Usted no deja de respirar y los niveles de oxígeno en la sangre no cambian”, precisan los expertos de Cigna Health.

En la apnea del sueño, lo fuerte que la persona ronca y la frecuencia con que lo hace cambian a menudo. Los ronquidos alteran el sueño, la respiración cambia ocasionalmente y los niveles de oxígeno en la sangre descienden.