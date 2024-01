¿Sabes si tienes depresión?

El estigma ante la depresión es una de las principales causas por las que no se atiende. Después de haber pasado por una etapa de adicciones, José fue diagnosticado con depresión.

“Me sentía agotado, la mayor parte del día no le encontraba sentido a las cosas que hacía en mi día a día, no tenía ganas de hacer prácticamente nada y eso comenzó a repercutir en mi trabajo.” José | Paciente con depresión

La Secretaría de Salud estima que en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión. El 1% son casos severos.

El estigma ante el padecimiento es una de las principales causas por las que no se atiende.

“Tenemos miedo de acercarnos a los especialistas, a los psiquiatras, a los psicólogos. Decimos qué van a pensar los demás si yo voy a una consulta psicológica, van a pensar que soy un desequilibrado mental, o si tomo un medicamento, no qué van a pensar de mí.” José Antonio Alcocer | Dir. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones



Los principales síntomas de la depresión son: perder interés en actividades que antes se disfrutaban, experimentar cambios de ánimo abruptamente, tener problemas para dormir, sentirse muy afligido y tener ideas suicidas.



Los estándares impuestos a través de las redes sociales como la felicidad, el éxito y una imagen pulcra, pueden incidir a que una persona se deprima.



“A veces vemos cierto estilo de vida que quisiéramos tener y no tenemos y eso nos deprime, nos lleva a una frustración, esa frustración nos lleva a sentirnos que no lo logramos y nos deprimimos y nos desilusionamos.” José Antonio Alcocer | Dir. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones



El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones cuenta con programas gratuitos para la atención de personas deprimidas.