Chihuahua es la más afectada por el sarampión. FOTO: Shutterstock | Ilustrativa

El sarampión en México sigue avanzando; hasta la semana 31, la Secretaría de Salud federal identifica 3 mil 911 casos confirmados. Hasta ahora, el estado más afectado es Chihuahua, con 13 defunciones.

La tasa de incidencia en Chihuahua se coloca en 92.2% por cada 100 mil habitantes y la tasa de letalidad se expone en 0.3%, de acuerdo con el Boletín Informativo de la Situación Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

Sigue el avance de sarampión en México

En la semana 30 se habían identificado en México 3 mil 748 casos activos de sarampión, una diferencia con la semana 31 de 163 casos; un avance significativo entre los casos ocurridos en México y una diferencia de dos fallecimientos con relación a la semana 30.

Estas son las entidades más afectadas por el sarampión en México:

Baja California Sur, con 8 casos

Campeche, con 12 casos

Chiapas, con 1 caso

Chihuahua, con 3 mil 655 casos y 13 defunciones

Coahuila, con 45 casos

Durango, con 22 casos

Guanajuato, con 4 casos

Guerrero, con 7 casos

Michoacán, con 14 casos

Nuevo León, con 1 caso

Oaxaca, con 5 casos

Querétaro, con 1 caso

Quintana Roo, con 2 casos

San Luis Potosí, con 1 caso

Sinaloa, con 12 casos

Sonora, con 86 casos y 1 defunción

Tabasco, con 1 caso

Tamaulipas, con 12 casos

Yucatán, con 1 caso

Zacatecas, con 21 casos

Dentro del estado de Chihuahua, los municipios más afectados por sarampión son:

Cuauhtémoc, con mil 493 casos

Chihuahua, con 833 casos

Nuevo Casas Grandes, con 254 casos

El municipio más afectado ha sido Cuauhtémoc, pero ha habido más muertes en Ojinaga, Chihuahua, con tres fallecimientos a la fecha; le sigue Cuauhtémoc, Chihuahua, con dos.

Mujeres, las más afectadas por el sarampión

Las mujeres predominan en los casos de contagio. En cuanto a la distribución por sexo, representan el 51.7%, lo que significa un total de 2 mil 21 personas contagiadas; el 48.3% son hombres, es decir, mil 890 con la enfermedad.

Se ha identificado que el 91.9% de las personas, unas 3 mil 591, no cuenta con antecedente de vacunas; mientras que el 4.7%, unas 184 personas, cuenta con una dosis de SRP y el 3.4%, unas 136, cuentan con dos o más dosis de SRP documentadas en la Cartilla Nacional de Salud.

Defunciones por sarampión

Las muertes que ha provocado esta enfermedad en México se han distribuido de la siguiente forma:

Hombre de 31 años, originario del municipio de Ascensión con DM tipo 2 descontrolada, falleció el 3 de abril de 2025 Niño de 7 años, originario del municipio de Ojinaga, con leucemia linfoblástica, falleció el 2 de mayo de 2025 Bebé de 11 meses, originario del municipio de Namiquipa, falleció el 6 de mayo de 2025 Niña de 2 años, originaria del municipio de Ojinaga, falleció el 17 de mayo de 2025 Niño de 5 años y 5 meses, originario del municipio de Buena Aventura, falleció el 15 de junio de 2025 Mujer de 27 años, originaria del municipio de Meoqui, falleció el 16 de junio de 2025 Hombre de 27 años, originario del municipio de Cuauhtémoc, falleció el 29 de mayo de 2025 Niña de 4 años y 4 meses, originaria del municipio de Cuauhtémoc, falleció el 6 de junio de 2025 Niño de 2 años, originario del municipio de Ojinaga, falleció el 27 de junio de 2025 Mujer de 48 años, originaria del municipio de Chihuahua, falleció el 13 de julio de 2025 Hombre de 46 años, originario del municipio de Bocoyna, falleció el 21 de julio de 2025 Niña de 6 años y un mes, originaria del municipio de Carichi, falleció el 21 de julio de 2025 Hombre de 56 años, originario del municipio de Creel, falleció el 6 de julio de 2025 Niña de 1 año y 8 meses, originaria del municipio de Cajeme con desnutrición, falleció el 8 de mayo de 2025

Fuente: Boletín Informativo de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Semana Epidemiológica 31

De los 14 fallecidos al momento, siete han sido menores de siete años; es decir, el 50% de las defunciones.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, se han notificado 8 mil 700 casos probables de sarampión o rubéola.

¿Qué vacunas hay disponibles en México y cómo aplicárselas?

La mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos, la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

“Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte”, remata el IMSS.

Esta vacuna se puede solicitar en clínicas del IMSS; sólo hace falta presentar la Cartilla de Vacunación de la persona. Es muy importante saber que las mujeres embarazadas no deben aplicársela en el primer trimestre del embarazo.

La triple viral también está disponible en algunos hospitales privados, como en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, donde se aplica a través de una dosis única por un precio de 440 pesos mexicanos.

Para conocer las condiciones y mayores detalles sobre la vacuna en estos centros médicos, es necesario ponerse en contacto con las clínicas.

De acuerdo con el secretario de Salud, se recomienda la vacunación para niños y, en semanas recientes, anunció que “hemos extendido la vacunación en adultos hasta 49 años de edad para tratar de cubrir a la mayor parte de la población y tenerlo contenido en Chihuahua”.

Sarampión, lo que debes saber

El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa causada por el virus del sarampión, que pertenece a la familia Paramixoviridae, del género Morbillivirus. Una de sus características es que el ser humano es el único reservorio del virus.

Su vía de transmisión es por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. La transmisibilidad es de cuatro días antes y cuatro días después de comenzar el exantema.

Síntomas:

Fiebre

Conjuntivitis

Coriza

Tos

Manchas pequeñas con centro blanco o blanco azulado

Los casos graves de sarampión son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en quienes tienen el sistema inmunitario debilitado. En poblaciones con altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, la letalidad por sarampión puede llegar al 10% de los casos.

Las complicaciones más frecuentes son otitis media, neumonía, laringotraqueobronquitis y encefalitis, resultado de la misma replicación viral o de una infección bacteriana agregada.