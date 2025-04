David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA) confirmó que se han registrado 362 casos de sarampión en México, siendo Chihuahua el estado más afectado a nivel nacional, según dijo en la Conferencia Matutina de este martes 15 de abril.

Asimismo, el funcionario público reconoció que, con corte a la semana epidemiológica (SE) 15, una persona ha muerto producto de la enfermedad, aunque la curva de casos es descendente.

Hasta el momento, se han detectado 362 casos confirmados de sarampión en la República Mexicana y el 95% de estos se presentó en el estado de Chihuahua, al norte del país.

El total de los casos se reparte en siete estados a lo largo del territorio mexicano:

Fuente: SSA / DGE / DVEET / Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática

Cabe destacar que el 50.2% de los casos en Chihuahua son mayores de 20 años, mientras que el 49.8% son menores de 20 años. Después de los 40 años es complicada una infección, según el secretario.

Kershenobich precisó que los casos presentados fuera de Chihuahua son “aislados”, los cuales responden al desplazamiento de las personas a zonas de riesgo como la propia entidad chihuahuense.

“En esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado”, señaló el secretario de Salud en Palacio Nacional.

Además de los 347 casos confirmados de sarampión en Chihuahua, que se presentaron en personas no vacunadas, el funcionario reconoció la existencia de una defunción.

“Ha habido una defunción en un paciente que no tenía nada más sarampión, sino que tenía daño renal, daño orgánica y comorbilidades como diabetes. Estaba mal y se contaminó además, no estaba vacunado, con el virus del sarampión. Fuera de eso no hemos tenido ninguna otra defunción”.

David Kershenobich, titular de la SSA