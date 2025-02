Este jueves 27 de febrero de 2025 se cumplen 5 años del primer caso de COVID-19 en México. En el 2020, un hombre de 35 años, de nacionalidad italiana, se convirtió en el primer paciente registrado con el virus en el país; a partir de entonces, la vida de millones de personas cambiaría drásticamente.

En la conferencia matutina del 28 de febrero de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de COVID-19 en México:

“Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estables, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía”

Irma Ramírez Pérez, enfermera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), recuerda el momento en que le tocó atender al primer paciente:

Juvenal Lozano, inhaloterapeuta y ex trabajador del INER, comparte que el miedo comenzó a sentirse en su área de trabajo por no saber a qué se estaban enfrentando.

Óscar Ramos López, exdirigente sindical del INER, recuerda que la incertidumbre no solo se vivía dentro de los hospitales, sino también entre el personal médico:

“Desgraciadamente, no fluyó la información como se debía, lo cual provocó una situación de histeria dentro de la base trabajadora, y fue muy corto el tiempo, nos tuvimos que manifestar en la explanada de la institución para pedir al director que nos comunicara cuál era la situación real, cómo íbamos a afrontar esta enfermedad”

Con el tiempo, muchos de los profesionales de la salud que atendieron a los primeros pacientes también se contagiaron. Irma Ramírez Pérez fue una de ellas:

“La preocupación de que te vayas a infectar o infectar a tu familia, yo creo que recae en tu organismo, y fue lo que me pasó a mí. Me bajaron las defensas y en el mes de mayo me contagié”