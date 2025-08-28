GENERANDO AUDIO...

La leche es un alimento con gran nutrición. FOTO: Shutterstock

Rosa María Ortega, doctora en farmacia y catedrática de nutrición, explicó que la leche no es un alimento indispensable, pero sí es muy útil para la salud y la nutrición de los adultos.

Ortega aclaró que, aunque es posible dejar de consumir lácteos (como en el caso de personas alérgicas), hacerlo sin una razón puede ser un error, ya que los nutrientes que aporta son difíciles de conseguir en otros alimentos.

Nutrientes clave de la leche

Durante el XXI Seminario de Nutrición de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la especialista destacó que la leche es fuente de:

Calcio

Magnesio

Yodo

Selenio

Vitaminas B2 y B12

Un ejemplo es el calcio, cuya absorción se ve favorecida por la lactosa, mientras que la lactoferrina contribuye a la absorción de hierro.

Beneficios de la leche en la salud de los adultos

Según Ortega, en la publicación de Campo Galego, el consumo de lácteos se asocia con un menor riesgo de enfermedades y problemas de salud como:

Síndrome metabólico

Enfermedad coronaria

Infarto de miocardio

Cáncer colorrectal

Cáncer de vesícula

Diabetes tipo 2

Fragilidad y sarcopenia

Fracturas vertebrales

[TE PUEDE INTERESAR: Tomar un vaso de leche diario podría reducir el riesgo de este tipo de cáncer]

Además, en el embarazo se ha observado que la ingesta moderada de leche favorece el peso, tamaño y contenido mineral óseo de los recién nacidos.

¿Cuántas raciones de lácteos se recomiendan al día?

La recomendación general para un adulto es de 2 a 3 raciones de lácteos diarios. En etapas como el embarazo, la lactancia, la vejez o en personas deportistas, se puede aumentar a 4 raciones. Estas pueden incluir leche, yogur, queso y otros derivados.

¿Qué leche es la mejor?

La especialista aclaró que no hay una única respuesta. La elección depende del organismo, la tolerancia y los gustos personales, recordando que la clave está en una dieta variada y equilibrada.

También señaló que existe una percepción errónea sobre la grasa de la leche: la entera cuenta con 3.5 g de grasa por cada 100 g, cantidad que disminuye al optar por versiones desnatadas.