Secretaría de Agricultura refuerza vigilancia contra influenza aviar AH5N1

GENERANDO AUDIO...

Panorama de la influenza aviar en México. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llamó a productores y productoras a reforzar las medidas de bioseguridad en granjas comerciales y familiares, con el objetivo de mantener a México libre de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1, especialmente durante la temporada otoño–invernal.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) intensifica la vigilancia epidemiológica en las 32 entidades federativas, monitoreando aves silvestres con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para detectar oportunamente la posible circulación del virus y aplicar medidas preventivas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En los últimos tres años, se han confirmado casos aislados de IAAP en aves silvestres y en producciones familiares sin infraestructura de bioseguridad.

Sin embargo, estos hallazgos no constituyen brotes ni afectan el estatus de México como país libre de influenza aviar, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Senasica reiteró la importancia de que las unidades de producción tecnificadas mantengan estrictas condiciones de bioseguridad, evitando el ingreso de aves silvestres mediante mallas pajareras, puertas selladas y techos sin orificios.

Además, todas las granjas comerciales deben contar con un médico veterinario responsable autorizado (MVRA) para supervisar las condiciones sanitarias y reportar cualquier aumento en mortalidad o síntomas como disminución en la postura, diarrea, amoratamiento de crestas y barbillas, estornudos o secreción nasal.

Situación del virus AH5N1 en México

El virus AH5N1 fue erradicado de México durante la temporada invernal de 2023 mediante el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), que implementó acciones estrictas de control y eliminación.

Para reportar sospechas de enfermedades o plagas exóticas, Senasica pone a disposición los números 800 751 2100 y WhatsApp 55 3996 4462, disponibles las 24 horas, además de sus oficinas en todo el país.

¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dependiendo del subtipo, ésta puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena.

El virus de la influenza aviar de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas; mientras que el virus de la influenza aviar altamente patógeno, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves, indica la OPS.

Si bien, la mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos, lo cierto es que algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, lo que representa una amenaza para la salud pública.

Síntomas de la gripe aviar

Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte.

Según los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), entre los signos y síntomas que puede presentar una persona con gripe aviar leve, se encuentran:

Enrojecimiento e irritación oculares (conjuntivitis)

Fiebre leve (temperatura de 100 °F [37.8 ºC] o más)

Sensación de fiebre

Tos

Dolor de garganta

Goteo

Secreción nasal

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Fatiga

En tanto que quienes presentan un cuadro de gripe aviar grave pueden presentar síntomas como: