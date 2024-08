Secretaría de Salud sube nivel de alerta a viajeros mexicanos ante mpox

Secretaría de Salud incrementó el nivel de riesgo de viaje. Foto: AFP

La Secretaría de Salud Federal emitió un aviso preventivo a viajeros mexicanos, incrementando el nivel de riesgo de bajo a medio debido a los crecientes casos de mpox en África, también conocida como viruela símica.

La dependencia señaló varios países africanos como Congo, Ruanda, Uganda, Kenia y Burundi, donde se ha detectado una nueva variante (clado l, cladoIb) de esta infección viral.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud Federal insta a los viajeros a implementar medidas sanitarias especiales antes, durante y después del viaje para evitar contagios.

El mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones o costras en la piel o superficies mucosas de una persona infectada.

Además, la infección puede propagarse a través del contacto con sangre, fluidos corporales, ropa contaminada y gotas respiratorias, particularmente en contextos de contacto sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al mpox, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, su mayor nivel de alerta, por el recrudecimiento de casos en República Democrática del Congo (RDC) y otros países africanos. La cepa del virus que repunta actualmente es el clado I, la más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora.

Los síntomas de mpox incluyen dolor de cabeza, fiebre, erupciones o lesiones en la piel, dolor de espalda, crecimiento o dolor de ganglios linfáticos y dolor muscular. Las lesiones cutáneas son más comunes en el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La Secretaría de Salud recomienda a los viajeros que tomen precauciones adicionales, como evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas sospechosos, utilizar mascarillas en lugares concurridos, y mantener una higiene adecuada, incluyendo el lavado frecuente de manos.

En caso de desarrollar síntomas durante o después del viaje, se busque atención médica inmediata para un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Mpox en México

A pesar de la alerta internacional por la mpox, en México la situación está bajo control y no hay señales de alarma por el momento, según complementó Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la UNAM.Mauricio Rodríguez Álvarez, UNAM.

“Primero debemos entender que, de momento, no hay ningún indicador de que mpox sea un problema en México”. Mauricio Rodríguez Álvarez, UNAM.

El especialista también reconoce, en un artículo que existe un sistema para vigilar y detectar la introducción del virus al país.

Esto no significa que no haya casos de mpox en México, pues la Secretaría de Salud (SSA) reconoció el 14 de agosto la existencia de 49 casos confirmados del virus en 11 estados del país, sin embargo, Rodríguez Álvarez reconoció que el virus no representa un riesgo generalizado hasta el momento.

Las diferencias entre las cepas de mpox: ¿cómo se identifica la viruela del mono?

La epidemia actual tiene características específicas. Es un virus más contagioso, causado por el clado I y una variante aún más peligrosa, el clado Ib. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%, de acuerdo con la OMS.

La doctora Rosa María Wong Chew, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó algunas diferencias en la sintomatología de la enfermedad.

En entrevista para Unotv.com, la experta dijo que la nueva cepa provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo, mientras que las variantes anteriores se caracterizaban por lesiones localizadas en los genitales.

“En el caso del clado I se observa fiebre importante, un ataque en el estado general, lesiones en todo el cuerpo que inician en la cara. Salen manchas, granitos que se vuelven pústulas. Además, hay una mayor mortalidad”. Doctora Rosa María Wong Chew, Facultad de Medicina, UNAM

En caso del clado II, la especialista destacó que se trata de una enfermedad más benigna. “En Estados Unidos, en México y otras partes sólo tenían una lesión y a veces era sólo una lesión genital. En cambio, con la nueva variante las lesiones van de la cabeza a los pies”.

Ambas variantes provocan fiebre y dolores musculares, dijo la experta.