Caso probable de rabia en humano, en Zacatecas. Foto: Getty

La Secretaría de Salud de Zacatecas informó sobre un caso de rabia en un humano. La persona afectada se trata de una joven de 17 años, originaria de Mezquital del Oro. La paciente fue agredida por un zorrillo en el brazo izquierdo.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, la víctima primero recibió atención médica inicial en Durango, pero luego fue trasladada al IMSS en Zacatecas. Se trata del primer caso de rabia en la entidad en 40 años, el único en lo que va del año a nivel nacional.

Tras realizar los estudios de laboratorio se confirmó el diagnóstico de rabia, por lo que se activó un protocolo de control en el estado con el apoyo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) y la Dirección Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Activan protocolos en Zacatecas

El viernes 15 de agosto se activaron los protocolos de investigación epidemiológica y trazabilidad por este caso de rabia en humano. Además de acciones de control, mientras se esperan los resultados definitivos del INDRE.

El estado de salud de la adolescente contagiada se reporta como grave y es atendida en el área de terapia intensiva en el Hospital General del IMSS, mientras tanto continúan los trabajos para determinar el tipo de virus, de los 14 serotipos existentes.

También se analiza a familiares y otros contactos para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente.

INDRE en acción

Debido a la relevancia del caso, participaron especialistas del INDRE, la Dirección General de Epidemiología y el CENAPRECE, quienes acordaron el traslado de la paciente al Hospital General de Zona No. 1 “Emilio Varela Luján”. Sus familiares han sido informados en todo momento y se garantizó el soporte clínico necesario.

Acciones preventivas en la comunidad

Ante este caso probable de rabia en humano, las autoridades en Zacatecas reforzaron la vacunación antirrábica, la búsqueda activa de casos sospechosos y la coordinación interinstitucional.

Personal de Sanidad Animal participa en la contención y prevención, mientras la Secretaría de Salud reitera que la prioridad es proteger a la población y garantizar su bienestar.

¿Por qué se da la rabia?

La rabia es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano. El virus se transmite por la mordedura o arañazo profundo de un animal infectado, o cuando se intenta manipular al animal para revisarlo.

¿Qué animales pueden transmitir rabia?

Un animal silvestre como zorrillo, zorro, mapache, coyote, tlacuache, jabalí, perro, gato silvestre o murciélago. Por lo que se sufre una mordedura o arañazo de estos animales, se debe acudir a una unidad de salud para recibir la atención en caso de estar expuesto a la rabia.

Síntomas en humanos

Neurológicos

Ansiedad

Confusión

Agitación

Hiperreactividad

Salivación excesiva

Hidrofobia (incapacidad para ingerir agua)

Fotofobia (incapacidad para soporta la luz)

Aerofobia (incapacidad para resistir corrientes de aire)

Generales

Dolor en el sitio de la herida

Malestar general

Fiebre

Dolor de cabeza

Debilidad muscular

Hormigueo o entumecimiento en el sitio de la herida