Emiten tres alertas sanitarias en Zacatecas por medicamentos robados y falsificados

Autoridades de Zacatecas piden no consumir estos medicamentos. FOTO: Omar Hernández

La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) emitió tres alertas sanitarias dirigidas a la población y al personal médico tras detectarse medicamentos robados y falsificados, entre ellos un fármaco usado como antídoto contra el veneno de alacrán.

Teresa Delgado Ortiz, jefa del departamento de Inspección Sanitaria de Insumos y Servicios, explicó que el objetivo es prevenir la venta ilegal y el consumo irregular de estos productos, que pueden carecer de eficacia y provocar daños a la salud.

Fármacos señalados en las alertas sanitarias en Zacatecas

FOTO: Omar Hernández

Las autoridades sanitarias detallaron los medicamentos involucrados:

Medicamentos robados de la empresa Beckman : 30 fármacos con diferentes lotes disponibles en la página de Cofepris

: 30 fármacos con diferentes lotes disponibles en la página de Cofepris Alacramyn : antídoto contra el veneno de alacrán, de uso exclusivo del sector salud. El lote en riesgo es B4G-31 , con caducidad en julio de 2026

: antídoto contra el veneno de alacrán, de uso exclusivo del sector salud. El lote en riesgo es , con caducidad en julio de 2026 Limpe Sim de un miligramo falsificado: lote S22876AA

Riesgos para la salud

De acuerdo con la SSZ, los medicamentos robados pierden su garantía de eficacia, ya que no se sabe bajo qué condiciones fueron transportados, almacenados o distribuidos.

“Una vez que se da el robo, ya no sabemos cómo va a ser su transporte, su almacenamiento o su distribución, lo que puede generar que pierdan las propiedades para las que fueron fabricados y que en lugar de ayudar sean un riesgo”. Teresa Delgado Ortiz, jefa del departamento de Inspección Sanitaria de Insumos y Servicios

Llamado a la población

Las autoridades pidieron a la población verificar las etiquetas de los medicamentos y suspender de inmediato su consumo en caso de detectar alguna irregularidad.

Además, solicitaron reportar cualquier reacción adversa al correo de la Cofepris.

Durante 2025, la SSZ ha emitido alrededor de 20 alertas por robo y falsificación de medicamentos, por lo que insistieron en que la población adquiera sus medicinas solo en establecimientos formales y autorizados.