Emiten tres alertas sanitarias en Zacatecas por medicamentos robados y falsificados
La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) emitió tres alertas sanitarias dirigidas a la población y al personal médico tras detectarse medicamentos robados y falsificados, entre ellos un fármaco usado como antídoto contra el veneno de alacrán.
Teresa Delgado Ortiz, jefa del departamento de Inspección Sanitaria de Insumos y Servicios, explicó que el objetivo es prevenir la venta ilegal y el consumo irregular de estos productos, que pueden carecer de eficacia y provocar daños a la salud.
Fármacos señalados en las alertas sanitarias en Zacatecas
Las autoridades sanitarias detallaron los medicamentos involucrados:
- Medicamentos robados de la empresa Beckman: 30 fármacos con diferentes lotes disponibles en la página de Cofepris
- Alacramyn: antídoto contra el veneno de alacrán, de uso exclusivo del sector salud. El lote en riesgo es B4G-31, con caducidad en julio de 2026
- Limpe Sim de un miligramo falsificado: lote S22876AA
Riesgos para la salud
De acuerdo con la SSZ, los medicamentos robados pierden su garantía de eficacia, ya que no se sabe bajo qué condiciones fueron transportados, almacenados o distribuidos.
[TE PUEDE INTERESAR: Tres de cada 10 medicamentos podrían ser falsificados en México, alerta experto]
“Una vez que se da el robo, ya no sabemos cómo va a ser su transporte, su almacenamiento o su distribución, lo que puede generar que pierdan las propiedades para las que fueron fabricados y que en lugar de ayudar sean un riesgo”. Teresa Delgado Ortiz, jefa del departamento de Inspección Sanitaria de Insumos y Servicios
Llamado a la población
Las autoridades pidieron a la población verificar las etiquetas de los medicamentos y suspender de inmediato su consumo en caso de detectar alguna irregularidad.
Además, solicitaron reportar cualquier reacción adversa al correo de la Cofepris.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Durante 2025, la SSZ ha emitido alrededor de 20 alertas por robo y falsificación de medicamentos, por lo que insistieron en que la población adquiera sus medicinas solo en establecimientos formales y autorizados.