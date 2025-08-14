Senasica alerta por medicamentos falsificados de uso animal; pide denunciarlos

GENERANDO AUDIO...

Alertan por medicamentos falsificados de uso animal. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Agricultura detectó la venta irregular de fármacos veterinarios falsos y pide reportar su distribución al correo oficial del Senasica.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lanzó una alerta sanitaria por la venta y distribución ilegal de medicamentos falsificados para uso animal en México. De acuerdo con la dependencia, los productos detectados son: Catarrol Oral, Hemoplex y Rabi Volt, usados para tratar enfermedades respiratorias, anemia y rabia, respectivamente.

La alerta fue emitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tras comprobar que los lotes detectados carecen de validez sanitaria y podrían poner en riesgo la salud animal.

El Senasica pidió reportar su venta o distribución a través del correo electrónico: denunciaciudadana@senasica.gob.mx.

¿Qué medicamentos están falsificados, según Senasica?

Las autoridades identificaron irregularidades en la elaboración, etiquetado y registro sanitario de los siguientes productos veterinarios:

Catarrol Oral : El laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no reconoció haber fabricado este producto. Además, no cuenta con respaldo técnico ni evidencia científica de su calidad o eficacia.



: El laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no reconoció haber fabricado este producto. Además, de su calidad o eficacia. Hemoplex : Aunque sí está registrado en México, el laboratorio desconoce la fabricación del lote Y2K22093 , que actualmente se encuentra en circulación. Las versiones falsificadas pueden detectarse porque traen números de registro incorrectos provenientes de otros países como Costa Rica, Honduras y Guatemala.



: Aunque sí está registrado en México, el laboratorio desconoce la fabricación del lote , que actualmente se encuentra en circulación. Las versiones falsificadas pueden detectarse porque provenientes de otros países como Costa Rica, Honduras y Guatemala. Rabi Volt: No tiene ningún tipo de registro sanitario ante la Secretaría de Agricultura. Cualquier lote comercializado en México es considerado ilegal.

¿Qué hacer si encuentras estos productos?

El Senasica recomienda a la población y a médicos veterinarios:

No adquirir ni aplicar estos medicamentos si se sospecha de su autenticidad.



estos medicamentos si se sospecha de su autenticidad. Reportar su venta irregular al correo: denunciaciudadana@senasica.gob.mx .



. En caso de efectos adversos tras el uso, contactar de inmediato a: farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Además, Senasica pone a disposición su micrositio de Alerta Sanitaria, donde se publican de forma actualizada las alertas sobre medicamentos pecuarios falsificados, caducados o robados.

¿Por qué es peligrosa la falsificación de medicamentos veterinarios?

El uso de fármacos falsificados representa un riesgo grave para la salud de los animales, ya que:

No tienen garantía de calidad ni eficacia.



Pueden causar efectos adversos o no tratar adecuadamente las enfermedades.



Contribuyen a la resistencia antimicrobiana y a problemas de salud pública.



Por ello, el Senasica insiste en verificar que los medicamentos provengan de proveedores autorizados y estén correctamente etiquetados.

¿Quién atiende las denuncias?

La Dirección General de Salud Animal del Senasica, a través de la Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia, da seguimiento permanente a las denuncias ciudadanas y de titulares de productos veterinarios sobre la venta ilegal de insumos pecuarios.