Sheinbaum anuncia el Registro Nacional de Salud. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Registro Nacional de Salud, que permitirá que las personas registradas puedan recibir atención médica sin importar si pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al IMSS Bienestar.

De acuerdo con la declaración de la presidenta durante la mañanera del 6 de octubre de 2025, en enero de 2026 iniciará el registro de los mexicanos en el sistema de salud nacional, lo que también facilitará compartir su historial médico entre instituciones para brindar una mejor atención.

“Les adelanto, en enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro… todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o de acuerdo con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones”, expresó Sheinbaum.

¿Registro Nacional de Salud busca unificar el ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar?

Sheinbaum explicó que el objetivo es “generar un esquema para que, a partir de 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, para que puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”.

Con este registro, las mexicanas y los mexicanos contarán con un expediente médico que podrá ser compartido entre las tres instituciones, lo que permitirá brindar una atención más integral y enfocada en las necesidades de los pacientes.

De concretarse, los ciudadanos ya no tendrían que preocuparse por en qué institución pública reciben atención médica, ya que todas compartirán la información del Registro Nacional de Salud.

Sheinbaum recalcó que en 2026 se fortalecerá al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, además de avanzar en la unificación de la información que integrará este sistema nacional.

En agosto de 2025, la presidenta detalló que avanza hacia un sistema de salud unificado entre las tres instituciones públicas.

“Estos tres sistemas, nuestro objetivo es que vayan consolidándose para ser un solo sistema de salud; eso lo vamos a lograr en 2027, esa es nuestra meta. Que, si un derechohabiente del Seguro Social está más cerca de una clínica del ISSSTE, se pueda atender en una clínica del ISSSTE; que, si alguien que no tiene seguridad social está más cerca de una clínica del Seguro Social, pueda atenderse. Y que se generen las condiciones para que pueda haber la distribución de los recursos entre las tres instituciones para fortalecerse de manera integral”, puntualizó.

Avanza el proyecto de salud en México

Este proyecto se relaciona con el anuncio realizado en julio de 2025, cuando Sheinbaum informó sobre la habilitación de nuevos hospitales con una inversión de 92 mil millones de pesos.

“31 hospitales nuevos al 31 de diciembre de 2025… y 12 centros de salud o unidades de medicina familiar del IMSS, 20 hospitales que inician este año entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Es decir, estamos hablando de 51 hospitales que se van a inaugurar entre este año y el próximo año, algunos a principios de 2027”, detalló.

Asimismo, la presidenta declaró que estarán disponibles 260 quirófanos antes de que termine 2025.

“Hablamos de 260 quirófanos que ya estarán en operación a finales de este año; se están arreglando y contratando a todos los médicos especialistas para avanzar en estos centros”, explicó Sheinbaum.