Sheinbaum responde cómo se reducirán tiempos de espera para pacientes de cáncer de mama

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó la manera en que el Gobierno de México agilizará la atención a pacientes oncológicos como parte del Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, luego de que Melina Ochoa, reportera de Uno TV, cuestionara en la Conferencia Matutina sobre cómo funcionará este servicio recién anunciado.

“Lo importante es reducir los tiempos para poder salvar vidas, porque hoy son tiempos muy largos entre que te detectan la probabilidad de que tengas cáncer y el momento de tu atención. El objetivo de ampliar los servicios es reducir los tiempos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así se agilizarán los tiempos por el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama

Claudia Sheinbaum explicó que las pacientes que sospechen tener cáncer de mama enfrentarán tiempos de espera menores en su atención médica debido a la prestación de mayores servicios al respecto en los centros de salud.

“Va a haber áreas especializadas en centros de salud, en unidades de medicina familiar o en hospitales, dedicados exclusivamente a la mastografía o el ultrasonido”, explicó este miércoles desde Palacio Nacional.

Además, aseguró que, al comprarse miles de equipos adicionales para realizar mastografías como parte de la estrategia federal, se reduce el tiempo para acceder a una cita de revisión.

La jefa del Ejecutivo recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las mujeres mayores de 40 años realizarse mastografías, grupo que contempla hasta 25 millones de mujeres en México. “Al ampliar este servicio, tendremos menos tiempo de espera“, señaló la presidenta.

¿Cómo se atenderá a las pacientes con cáncer de mama?

Después de agendar la cita para una mastografía y llevarla a cabo de manera formal, las nuevas medidas del Gobierno de México contempla apoyar a los trabajos de interpretación.

“Vamos a poner 20 centros de interpretación en el país, además de algunos que ya existen. De tal manera que la imagen va a viajar por internet con la personificación, ‘La paciente número 524, llegó al centro de interpretación’ y ahí se hace la interpretación de si hay algún riesgo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En los siguientes días, se le informará a la paciente si presenta algún riesgo de cáncer de mama y, posteriormente, se le orientará a los nuevos centros oncológicos que se construirán en México.

En este sentido, la mandataria federal complementó: “Por lo menos un centro oncológico de atención a la mujer por estado. Ahí, si es necesario, se hace la biopsia y la interpretación de esa biopsia con patólogos y genetistas“.

Si la mujer necesita una operación o una quimioterapia, ésta se llevará a cabo en el mismo centro oncológico. En caso de que se requiera una radioterapia, los especialistas la reorientarán a centros específicos, según sus palabras.

¿Cómo se va a hacer el Servicio Universal de Salud?

Asimismo, Claudia Sheinbaum explicó que el Servicio Universal de Salud se hará con una cámara de compensación, lo cual requiere de una digitalización de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Para eso se necesita digitalizarse todos los servicios, entonces, llego al IMSS y yo tengo ISSSTE, pero resulta que estoy en un lugar donde no puedo acceder a mi centro de salud porque salí fuera de la Ciudad de México (…) me queda más cerca una clínica del IMSS, el IMSS te registra y en dos meses tiene que pedirle el recurso al ISSSTE de la atención que recibió la derechohabiente del ISSSTE que se atendió en el IMSSS”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De esta forma, si una mujer se atiende en una institución, dicho centro médico le podrá decir al otro instituto para que haga la transferencia de recursos.

“Si del IMSS se atendió en el ISSSTE, igualmente, o si IMSS Bienestar atendió a un derechohabiente del IMSS, entonces se puede hacer eso”, explicó la presidenta Sheinbaum.

Finalmente, la mandataria federal remató: “Eso no tendría que ver con el paciente, el paciente llega a un lugar y se le atiende. Todo lo demás lo harían las propias instituciones del Gobierno“.

El Gobierno de México presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes.

El modelo contempla cinco estrategias:

Promoción : que consiste en campañas educativas hacia la población general, fundamentalmente a las mujeres

: que consiste en campañas educativas hacia la población general, fundamentalmente a las mujeres Prevención de factores de riesgo : los más importantes son obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo

: los más importantes son obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo Detección oportuna : autoexploración mamaria a partir de los 20 años, Mastografía bianual a mujeres de 40 años

: autoexploración mamaria a partir de los 20 años, Mastografía bianual a mujeres de 40 años Diagnóstico : toma de biopsia, en caso de detectar alguna lesión

: toma de biopsia, en caso de detectar alguna lesión Tratamiento: que puede ser cirugía, quimioterapia o radioterapia

Como parte de las acciones del modelo, se anunció que se adquirirán mil mastógrafos nuevos y mil ultrasonidos nuevos que estarán en centros dedicados especialmente a la detección.

Se prevé que para 2026 a 2027 se contará con mil 656 mastógragos, que permitirán hacer 8.9 millones de mastografías anualmente, así como 34 mil 327 al día en todo el país, y 21 estudios diarios por equipo en promedio, y 62 centros de diagnóstico integral.

También se adelantó que el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama aplica en todo el sector público de salud, independientemente de la derechohabiencia.