La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que sí hay disponibilidad de vacunas contra el sarampión en clínicas del IMSS, ISSSTE y centros de salud capitalinos.

De acuerdo con Nadine Gasman, secretaria de Salud capitalina, el objetivo es reforzar la inmunización y completar esquemas.

Casos de sarampión en México e inmunización en CDMX

Se busca que completar la vacunación en CDMX, sobre todo en:

Niñas y niños menores de 8 años , con aplicación a los 12 y 18 meses

, con aplicación a los Personas entre 10 y 49 años, con dosis de refuerzo

La campaña de vacunación se realizará de forma intensiva durante seis semanas en toda la capital.

El sarampión es un virus altamente contagioso: una persona puede transmitirlo hasta a 18 más, según autoridades sanitarias.

Al 21 de agosto de 2025 , la Secretaría de Salud Federal reportó más de 4 mil 200 casos en el país , de los cuales 3,915 corresponden a Chihuahua

, la reportó más de , de los cuales En la Ciudad de México se confirmaron tres contagios recientes : dos hombres de 20 años y una niña de casi dos años

se confirmaron : dos hombres de 20 años y una niña de casi dos años A nivel nacional, se registran 15 defunciones relacionadas con esta enfermedad

Vacunación gratuita en la CDMX

La vacuna contra el sarampión está disponible de manera gratuita en el sector público. En clínicas privadas, su aplicación puede costar alrededor de mil pesos.

Gasman pidió a las familias revisar las cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud para completar esquemas antes del regreso a clases:

“Invitamos a mamás y papás a que revisen las cartillas y se acerquen a los centros de salud, hospitales o nos busquen, para que tengamos un regreso a clases sin sarampión”. Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México.

Refuerzan protección ante regreso a clases

La campaña busca elevar la cobertura de inmunización en la capital y evitar brotes mayores. Las autoridades insisten en que la vacuna es segura y eficaz, y que acudir a los centros de salud es la mejor forma de proteger a niñas, niños y adultos jóvenes.

