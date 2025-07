¿Si produzco mucha cerilla tengo que limpiarme las orejas?

| The New York Times

¿Qué pasa si produzco mucha cerilla? Foto: GettyImages

Limpiarse las orejas es un hábito de higiene personal, pero qué pasa cuando se genera mucha cerilla y si es necesario lavarse las orejas para mantener limpios los canales.

La respuesta es si la cerilla del oído no causa ningún problema, no tienes que hacer nada al respecto. La cera se fabrica en el canal auditivo y sirve para cuatro propósitos principales:

Se humedece la piel para prevenir la sequedad y la picazón

y la picazón Ayuda a proteger el canal y el tímpano de los daños

el canal y el tímpano de los daños Alivia a las bacterias de multiplicarse, por lo que ayuda a prevenir infecciones

de multiplicarse, por lo que ayuda a prevenir infecciones Mantiene la oreja limpia. La sustancia aceitosa hecha por las células que recubren el canal auditivo se mezcla con la piel muerta y los escombros en su interior, y la mezcla se mueve lentamente fuera de la oreja.

¿La cerilla puede bloquear el oído?

La consistencia de la cerrilla para los oídos va desde líquido hasta duro como una roca. Cuanto mayor sea la proporción de células muertas de la piel y cabello, y cuanto más tiempo haya estado la mezcla en el canal, más dura será la cerilla. El oído debe quitarla de forma natural. Hay casos en los que podría bloquearse, como estos:

Si el canal auditivo es especialmente estrecho o curvo

es especialmente estrecho o curvo Tener una afección en la piel , como el eczema, que afecta al canal

, como el eczema, que afecta al canal Tener un crecimiento excesivo del cabello en el canal

en el canal Haber estado limpiando las orejas con una punta Q, empujando la cerilla más atrás en el canal de la oreja , donde se acumula y se endurece

más atrás en el canal de la , donde se acumula y se endurece Llevas un audífono o tapones para los oídos

Sólo tienes que quitar la cerilla de los oídos si causa problemas con la audición, un zumbido en los oídos o dolor.

¿Cómo quitar la cerilla del oído?

Para desbloquear la cerilla se puede usar un tratamiento de limpieza de oídos de venta de venta libre para enjuagar la cera. No intentar esto si tienes antecedentes de perforación de tímpano o te has sometido a una cirugía de oído. Si no tienes éxito en la limpieza de la cerilla del oído se recomienda consultar al médico.

Nunca desenterrar la cerilla para los oídos con una punta Q, un clip de papel o horquilla, que además de empujarla para los oídos en el canal, aumenta el riesgo de lesionar el tímpano. Otro procedimiento a evitar es la vela de oído, que consiste en colocar el otro extremo de un candelabro hueco encendida en el canal auditivo. No funciona, y podría causar daños graves.

La prevención del bloqueo de cerilla es difícil. Las personas con bloqueos frecuentes pueden usar gotas de aceite mineral u otro suavizante de cera de oído una vez a la semana para ayudar a evitar que se endurezca y acumule. Pero está ahí en los oídos para un propósito. Normalmente no es necesario eliminarlo. La mejor apuesta es limpiar el oído externo con un paño y dejar la eliminación de cera en el mecanismo de autolimpieza de los oídos.

Autor: Howard E. LeWine