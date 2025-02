GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Una buena alimentación es una de las claves para gozar de buena salud. Sin embargo, existen alimentos que pueden enfermar el cuerpo de forma silenciosa y casi imperceptible, así lo dio a conocer el doctor Carlos Jaramillo, especialista de las universidades de Harvard, Yale y La Sabana.

De acuerdo con Jaramillo, el consumo continuo y prolongado de alimentos como azúcar, aceites vegetales y algunos lácteos puede causar inflamación crónica, un padecimiento imperceptible en el organismo pero que puede tener graves consecuencias.

Siete alimentos que pueden enfermar al cuerpo de forma “silenciosa”

1. Azúcares

La azúcar morena, la mascabado, el piloncillo e incluso la miel pueden causar inflamación crónica si se consumen en exceso, debido a que contienen fructuosa y glucosa.

De acuerdo con el experto, un consumo en exceso de azúcares es aquel que supera los 20 gramos por día para un adulto, lo que equivale a cuatro o cinco cucharaditas.

“El exceso de azúcares genera elevaciones crónicas de la insulina y la glucosa, que por consecuencia tiene una inflamación crónica. Además, hay alteraciones en los receptores nutricionales, resistencia a la insulina y elevación del ácido úrico”. Carlos Jaramillo, doctor

2. Harinas refinadas

Jaramillo afirmó que las harinas refinadas son un problema porque al quitar la fibra a las harinas y consumir únicamente el polvo fino resultante, éste tiene la capacidad de elevar la insulina y causar picos parecidos a los generados por las azúcares.

Esto por ende puede causar resistencia a la insulina, picos de glucosa e inflamación crónica.

3. Aceites hidrogenados

Los aceites naturales como el de maíz, soya, cánola o girasol contienen grandes cantidades del ácido graso poliinsaturado conocido como Omega 6. Un exceso de este elemento puede causar un desequilibrio entre la cantidad Omega 3 y Omega 6, que puede desencadenar inflamación crónica.

Además, que todos los aceites refinados por su propio proceso de producción pueden requerir de múltiples procesos industriales que necesitan de compuestos, algunos derivados del petróleo.

4. Alimentos ultraprocesados

Todos los alimentos que tengan varios procesos químicos en su elaboración, y que contengan colorantes y saborizantes artificiales puede causar inflamación crónica y una serie de enfermedades más.

5. Lácteos de origen industrial

Todos los productos lácteos que tienen colorantes, saborizantes o aditivos como emulsificantes también pueden enfermar al cuerpo.

“[Muchos productos lácteos] ni siquiera son de fruta y han sido absolutamente modificados, les tienen que reañadir las vitaminas porque se las dañaron en todo el proceso de industrialización, tienen un montón de subproductos que están hechos no para nuestro cuerpo”. Carlos Jaramillo, doctor

6. Carnes ultraprocesadas

“Todas las carnes ultraprocesadas como jamones, mortadelas o salchichas están llenos de un compuesto llamado nitritos que se ponen como conservador pero estos están altamente relacionados con el cáncer gástrico“, explicó Jaramillo.

Además, este tipo de productos alimenticios, dijo, contienen glutamato monosódico el cual, también puede generar resistencia a la insulina, elevar el ácido úrico y causar inflamación crónica.

“Las carnes ultraprocesadas son las que sí están relacionadas con el cáncer, no la carne roja natural”. Carlos Jaramillo, doctor

7. Sodio

Jaramillo aseguró que el cuerpo humano requiere de sodio, pero no en exceso, ya que, aunque el organismo puede deshacerse de él, en el caso de pacientes con resistencia a la insulina estos pueden desarrollador mayor producción de ácido úrico y por tanto desarrollar inflamación crónica.

Entre las principales fuentes de exceso de sodio se encuentran la panadería industrial y las carnes ultraprocesadas.

¿Qué es la inflamación crónica?

La inflamación es una respuesta fisiológica natural y necesaria del cuerpo, la cual ayuda a que los tejidos lastimados sanen. Un proceso inflamatorio empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido dañado. Como respuesta, los glóbulos blancos producen sustancias que hacen que las células se dividan y crezcan para reconstruir el tejido para ayudar a reparar la lesión. Una vez que sane la herida, terminará el proceso inflamatorio, explicó el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

Sin embargo, en la inflamación crónica el proceso inflamatorio puede empezar aun cuando no haya lesión, y no termina cuando debería terminar. De hecho, no siempre se sabe por qué continúa la inflamación.

La inflamación crónica puede ser causada por infecciones que no desaparecen, por reacciones inmunitarias anormales a los tejidos normales o por estados como la obesidad.

Una consecuencia grave de padecer inflamación crónica es que con el tiempo ésta puede causar daño al ADN y llevar al cáncer. Por ejemplo, la gente con enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, tiene un riesgo mayor de cáncer de colon.

Síntomas

Entre los síntomas que una persona puede presentar si padece inflamación crónica, según Jaramillo, están:

Problemas dermatológicos

Problemas de salud mental

Problemas gastrointestinales

Cansancio

Dolores articulares

Cambios emocionales

Trastornos del sueño

Hormigueo en las manos

Jaramillo destacó que si bien es cierto que ningún alimento puede causar inflamación por si sólo, lo cierto es que el consumo de los 10 alimentos anteriores se ha hecho tan cotidiano y frecuente en las dietas de las personas, que por ello que pueden provocar inflamación crónica.

De ahí que recomiende sustituir este tipo de alimentos por otros de origen natural, así como limitar su consumo, para evitar problemas de salud.