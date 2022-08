¿Qué es el “síndrome del corazón feliz” y cómo puede afectar a tu salud?

El síndrome de Takotsubo (TTS) es una afección cardíaca temporal provocada por situaciones estresantes, por lo que se conoce como el “síndrome del corazón roto“; sin embargo, un nuevo estudio revela que también podría ser causado por emociones agradables, por lo que también recibe el nombre del “síndrome del corazón feliz“.

“Recientemente, la evidencia emergente revela que el TTS también puede ser desencadenado por eventos emocionales agradables de la vida en algunos pacientes, por lo que se lo denomina síndrome del “corazón feliz”, con características infranotificadas e implicaciones pronósticas” Thomas Stiermaier, autor del estudio

¿Qué es el “síndrome del corazón feliz”?

El estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology se basó un registro de 2 mil 482 personas con síndrome del corazón roto. Los factores estresantes también pueden causar el problema, que provoca cambios temporales en la forma del corazón y es más común entre las mujeres.

De acuerdo con los resultados del estudio, en casos raros, los llamados “gatillos emocionales” del TTS, es decir, los causantes del síndrome, ocurren con eventos alegres y ocurre con mayor frecuencia entre hombres. Entre los gatillos positivos, se encontraron los siguientes:

Celebraciones familiares Cumpleaños Bodas Citas Recibir buenas noticias Actuaciones artísticas en publico Vacaciones Ganar un premio

¿Estar excesivamente feliz es igual de riesgoso que estar estresado?

Aunque la Escuela de Medicina de Harvard asegura que se necesita más investigación en un número mayor de pacientes, ya que los resultados a corto y largo plazo parecieron similares independientemente de si las personas tenían el síndrome del corazón roto o feliz.

“Las emociones, tanto positivas como negativas, son una parte ineludible de la vida cotidiana que pueden afectar negativamente la salud cardíaca en general”, dicen los expertos, quienes aseguran estar trabajando para identificar las diferencias entre el ambos síndromes.

¿Cuáles son los riesgos a la salud por el “síndrome del corazón feliz”?

Thomas Stiermaier y sus colegas analizaron la frecuencia, características clínicas e implicaciones pronósticas de los gatillos estresantes emocionales positivos. Para el análisis, los pacientes fueron categorizados de acuerdo con el tipo de factor desencadenante del síndrome de Takotsubo en: físicos, emocionales o sin gatillo identificable.

Los gatillos emocionales se clasificaron como “corazones rotos” si eran eventos emocionales negativos y “corazones felices” si eran positivos. En los pacientes con TTS precedido por gatillos emocionales fueron mayormente eventos negativos (95.9%), mientras que solo el 4.1% presentaron gatillos positivos.

Las complicaciones hospitalarias entre los pacientes con gatillos positivos se definieron como:

Muerte

Edema agudo de pulmón

Shock cardiogénico

Accidente cerebrovascular

Los gatillos emocionales positivos también pueden desencadenar el síndrome de Takotsubo en el 1.5% de los casos. Estos pacientes son más frecuentemente hombres.

A pesar de presentar similar pronóstico en este estudio, los autores resaltan la necesidad de generar datos adicionales para explorar si la menor tasa de eventos observada en el síndrome del corazón feliz podría adquirir significado estadístico en una muestra de mayor tamaño.