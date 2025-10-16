GENERANDO AUDIO...

El fisiatra Dr. Antonio Barbosa, advirtió sobre las dificultades que puede traer el uso prolongado del celular, situación que puede generar problemas en la columna vertebral, adormecimiento en brazos y manos, e incluso deformaciones posturales, por el llamado síndrome del cuello de libro, durante su participación en el programa “A las 9 en 1”.

Dr. Antonio Barbosa, fisiatra, especialista en ciencias del deporte y rehabilitación, y director del Centro de Rehabilitación Física (Crefi), señaló lo necesario a tomar en cuenta la salud del cuello actualmente.

¿Qué es el síndrome del “cuello de libro” y por qué afecta cada vez a más personas?

El especialista detalló en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés que el llamado síndrome del cuello de libro surge por mantener la cabeza inclinada al revisar el celular o la computadora.

“El cuello soporta entre 5 y 7 kilos, pero al flexionarlo constantemente, el peso que sostiene la columna puede aumentar hasta 27 kilos, lo que causa tensión muscular, contracturas y dolor crónico”, explicó.

Cuando una persona mantiene esta postura durante periodos prolongados, los músculos se contraen y generan espasmos musculares. Con el tiempo, esto puede afectar no solo al cuello, sino también a la parte dorsal y lumbar, generando problemas posturales y desgaste articular.

Daños en la columna por malas posturas

El doctor Barbosa detalló que la columna vertebral cumple funciones esenciales como dar soporte y estabilidad al cuerpo. Sin embargo, las malas posturas debilitan los músculos que la sostienen y pueden provocar escoliosis (curvatura lateral) o cifosis (joroba dorsal).

Además, la presión constante puede afectar los discos intervertebrales y cartílagos, provocando adormecimiento, hormigueo y dolor que se extiende desde el cuello hasta las manos.

Recomendaciones para evitar lesiones

Entre las medidas preventivas, el especialista destacó:

Levantar el celular a la altura de los ojos

Utilizar aplicaciones que alerten cuando se inclina demasiado el cuello

cuando se inclina demasiado el cuello Realizar pausas activas cada 20 o 30 minutos

cada 20 o 30 minutos Practicar ejercicios de estiramiento de cuello, rotaciones y extensiones

de cuello, rotaciones y extensiones Fortalecer los músculos dorsales mediante actividad física o rehabilitación

“Si hay dolor, es importante no automedicarse ni recurrir a remedios caseros. Se debe acudir a un especialista en medicina física o rehabilitación para recibir un tratamiento adecuado”, recomendó.

Dormir bien también ayuda a cuidar la columna

El uso de almohadas adecuadas influye directamente en la salud cervical. Barbosa sugirió usar una almohada suave y otra de densidad media, evitando que el cuello quede flexionado durante el descanso. También recomendó practicar ejercicios de Williams antes de dormir y al despertar para relajar la columna.

Los ejercicios de Williams son una serie de flexiones y estiramiento creados para reducir el dolor lumbar y fortalecer los músculos del abdomen y la zona baja de la espalda. Estos fortalecen los músculos de los glúteos y abdominales, algo que también se le conoce como el fortalecimiento de core, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI).

Educación postural desde la infancia

El especialista enfatizó la importancia de educar a los niños en el cuidado de su espalda.

Las mochilas escolares no deben superar el 10% del peso corporal, deben ajustarse correctamente al cuerpo y distribuir bien el peso de los libros.

Además, instó a fomentar actividades deportivas como natación, yoga, pilates o fútbol, que ayudan a fortalecer la columna y prevenir problemas derivados del sedentarismo.

Postura correcta y ejercicios terapéuticos

Existen tensores dorsales o correctores posturales, pero su uso debe estar supervisado por un especialista.

“Antes de usar una faja o tensor, es necesario realizar una valoración postural profesional, que permita determinar si realmente se requiere y qué ejercicios terapéuticos deben acompañarlo”, explicó Barbosa.

El médico recordó que estos dispositivos no sustituyen el ejercicio físico, ya que, si se usan sin fortalecer los músculos, pueden provocar flacidez y mayor dependencia.