COVID-19: ¿cuáles son los síntomas de las nuevas variantes KP.2 y KP.3 y cómo prevenir un contagio?

La pandemia de COVID-19 tiene más de cuatro años de haber comenzado; sin embargo, siguen apareciendo nuevas subvariantes que provocan casos en México y el resto del mundo. Desde Alfa hasta Ómicron, cada variante cuenta con sus características particulares que afectan a la población.

El Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) confirmó la llegada a México de las subvariantes KP.2 y KP.3, las cuales tienen prácticamente los mismos síntomas que el resto de cepas de Ómicron. Estas son las diferencias de sintomatología entre cada variante.

Síntomas de las subvariantes KP.2 y KP.3

KP.2 cuenta con la sintomatología frecuente de esta cepa y no tiene una característica que diste de otras cepas, de acuerdo con la Dra. Leana Wen, experta en bienestar de CNN. Estos son sus síntomas comunes.

Síntomas de KP.2 Secreción nasal Dolor de garganta Dolor de cabeza Fiebre Tos Dolores corporales



Fuente: Dra. Leana Wen, CNN

KP.3 tiene los mismos síntomas comunes de Ómicron, pero con “niebla mental” y síntomas gastrointestinales, según dijo Rosa Norman, de los CDC, al medio USA Today.

Síntomas de KP.3 Fiebre o escalofríos Tos Dolor de garganta Congestión o secreción nasal Dolor de cabeza Dolores musculares Respiración dificultosa Fatiga Pérdida del gusto o del olfato “Niebla mental” (sentirse menos despierto y consciente) Síntomas gastrointestinales (malestar estomacal, diarrea leve, vómitos)



Fuente: Rosa Nroman, CDC

¿Cómo prevenir contagios de COVID-19?

Ante el surgimiento de KP.2, la Dra. Leana Wen emitió una serie de recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19:

Realizarse un test rápido si tienen síntomas o realizar varias pruebas en diferentes días y considerar hacerse una prueba de PCR.

Vacunarse en medida de lo posible, pues no hay evidencia de que las vacunas no funcionen contra las nuevas subvariantes.

Las personas diagnosticadas con COVID-19 deberían quedarse en casa hasta que no tengan fiebre durante al menos 24 horas y sus síntomas mejoren.

Durante los cinco días posteriores a la infección, deben intentar tomar precauciones adicionales, como usar mascarillas y limitar el contacto cercano con otras personas.

Fuente: Dra. Leana Wen, CNN

Los síntomas de las primeras variantes de COVID-19

Desde la aparición del primer caso de neumonía por un nuevo COV. que sería renombrado como SARS-CoV-2 en febrero de 2020, la enfermedad conocida como COVID-19 ha tenido cinco variantes. Las primeras fueron:

Alfa (B.1.17) – Se detectó inicialmente en Reino Unido a finales del 2020

(B.1.17) – Se detectó inicialmente en Reino Unido a finales del 2020 Beta (B.1.351) – Se detectó inicialmente en Sudáfrica en diciembre del 2020

(B.1.351) – Se detectó inicialmente en Sudáfrica en diciembre del 2020 Gamma (P.1) – Se identificó en viajeros de Brasil que iban llegando a Japón a principios de enero de 2021 y en ese mismo mes en Estados Unidos

(P.1) – Se identificó en viajeros de Brasil que iban llegando a Japón a principios de enero de 2021 y en ese mismo mes en Estados Unidos Delta (B.1.617.2) – Se identificó en la India en diciembre del 2020 y llegó a Estados Unidos hasta marzo del 2021

Fuente: Secretaría de Salud

Hasta la identificación de Ómicron, detectada el 24 de noviembre de 2021 en Sudáfrica según la BBC, cada una de estas variantes presentaba síntomas que se asemejaban entre sí.

Cada surgimiento de una variante significaba un repunte de los casos de COVID-19 en México y el mundo, así como la necesidad de nuevas medidas preventivas según sus características. Estos eran los síntomas de cada cepa:

Alfa

Fiebre

Escalofríos

Tos

Falta de aliento o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Pérdida del gusto y/o el olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náusea y vómitos

Diarrea

Fuente: Medlineplus

Beta

Fiebre

Escalofríos

Tos

Falta de aliento o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Pérdida del gusto y/o el olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náusea y vómitos

Diarrea

Fuente: The Telegraph (precisa que sus síntomas eran los mismos que los de su antecesora)

Gamma

Síntomas de la variante Gamma de COVID-19:

Rinitis

Dolor de cabeza

Tos

Dolor de garganta

Dolor muscular

Fatiga

Fiebre

Pérdida del olfato

Pérdida del gusto

Síntomas del tracto gastrointestinal

Falta de aire

Fuente: Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EU

Delta

Síntomas de la variante Delta de COVID-19

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreción nasal

Otros síntomas comunes de la variante Delta de COVID-19

Tos

Fiebre

Pérdida del gusto y el olfato

Falta de aire

Fatiga

Dolor muscular o corporal

Nauseas o vómitos

Diarrea

Fuente: BBC

En términos generales, las variantes identificadas entre inicios de 2020 y la mitad de 2021 tenían prácticamente la misma sintomatología.

Sin embargo, con la llegada de Ómicron comenzaron a aparecer distintas subvariantes, así como síntomas que podían distar de los rasgos comunes de Alfa, Beta, Gamma y Delta.

Síntomas y señales de alerta de Ómicron

En diciembre de 2021, cuando Ómicron recién comenzaba a ser un problema en el mundo, un estudio del King´s College de Londres, Inglaterra, retomado por la BBC apuntó los siguientes síntomas comunes de Ómicron:

Secreción nasal

Dolor de cabeza

Fatiga (leve o severa)

Estornudos

Dolor de garganta

Fuente: BBC

A diferencia de las variantes de COVID-19 previas, Ómicron presentaba la particularidad de que se presentaba a través de estornudos, un síntoma que no era común en las cepas previas de SARS-CoV-2.

En el transcurso de los tres años posteriores, surgieron subvariantes de Ómicron como XBB, BA, BQ y JN. Cada una de estas tenía ligeras variaciones, como Arcturus (XBB.1.16) que se caracterizaba por un cuadro de conjuntivitis.

De manera general, y considerando que hay decenas de subvariantes, los síntomas reconocidos por los médicos y especialistas son:

Dolor de garganta

Congestión nasal

Estornudos

Tos seca

Dolor de cabeza

Tos con flema

Voz ronca

Dolores musculares y dolor

Sentido del olfato alterado

La plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) confirmó la presencia de las variantes KP.2 y KP.3 en Méxic., cuya sintomatología no dista de otras cepas.

Cabe destacar que en México hay otras subvariantes como KP.1.1.1 y LF.2, de acuerdo con el GISAID. Sin embargo, todas estas son derivadas de Ómicron.